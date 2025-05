Aplazan el juicio al exgerente de la residencia Valle-Inclán por su baja médica

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió aplazar esta mañana el juicio contra el exgerente de la residencia Valle-Inclán de Vilanova de Arousa. La decisión se tomó tras presentar la parte una baja médica que dispensaba la ausencia del acusado.

No obstante, la suspensión de la vista es solo temporal y, de hecho, la sala ya señaló esta mañana en el mismo acto nueva fecha para la celebración del juicio: será el día 26 de este mismo mes de mayo, a la misma hora, 10 de la mañana.

El sindicato CIG, que tuvo un relevante papel durante los largos años de conflicto laboral en este centro de la tercera edad, estaba representado esta mañana entre el público en el Palacio de Justicia. Tras conocerse la suspensión, Xoán Xosé Bouzas "Tupi" realizaba una valoración sobre la ausencia del acusado. "Sempre fai o mesmo. Nunca quere dar a cara e sempre ten algún tipo de escusa. Para nós non deixa de ser dilatar no tempo unha situación que non ten sentido. Se ten que acudir, que acuda. Podo entender que se é por unha prescripción médica que non pode vir, loxicamente hai que respectalo. Pero o que non pode ser é que esto se estea a dilatar no tempo sen sentido ningún".

Sobre la llegada a juicio de los supuestos impagos de la empresa a la Seguridad Social, por los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión, multa de cinco millones de euros y una indemnización al Estado de 2.374.314 euros más intereses, el representante sindical indicó que "alegrámonos" que el caso haya acabado en el juzgado. No obstante, afirmó que "tería que estar aquí moita máis xente sentada no banco por todo o que se lea feito na Residencia Valle-Inclán".

Años de conflicto

Hizo así un repaso a los largos años de conflicto, comenzando con los despidos masivos: "Os das corenta traballadoras que nós levabamos foran declarados nulos". "Entre as indemnizacións e os salarios deixados de percibir, superaban os 2,5 millóns de euros" y había empleadas que, cuando dejaron de trabajar, "levaban ata dez meses sen cobrar".

Pero, además, recordó que "temos querellas en diferentes xulgados, porque esta residencia xestionaba cartos públicos", debido a las plazas públicas que llegó a tener. "Nos últimos tempos tivo 4,8 millóns de euros xestionados para Viaxes Silgar, que xestionou Nurtime. Hai desviacións de cartos públicos e por parte da Xunta non se fixo absolutamente nada a pesares da multitude dos nosos escritos", aseguró. También señaló las reiteradas gestiones ante el Concello de Vilanova, ya que "o uso do edificio non era para residencia da terceira idade, xa que non cumpría coas inspeccións da propia Xunta de Galicia como centro da terceira idade. Había un montón de deficiencias. Era un hotel, reconverteuse niso e nunca se lle cambiou o uso".

Por todo ello, reiteró que "entendemos que hai demasiados vinculados neste caso, polos intereses que sexan, que non sairán á luz", concluyó.