La APLU archiva la denuncia por el relleno para el mirador de Meaño

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha archivado la denuncia que un particular había interpuesto contra el Concello de Meaño por las obras de relleno para la creación de un mirador, en el lugar de A Toxa, en la parte superior del terreno del futuro auditorio.





La APLU confirmó que, recibida la denuncia, se practicaron las correspondientes actuaciones informativas. En este periodo, el Concello de Meaño remitió la aprobación del proyecto de obras, lo que bastaría para que la agencia concluya que no existe irregularidad urbanística en esta actuación. “Sendo unha obra de competencia e titularidade municipal e en virtude do disposto no artigo 147 da Lei do Solo de Galicia de 2016, arquivouse a denuncia”, señalan fuentes consultadas en la administración autonómica.





Justamente, el artículo citado de la norma señala que las actuaciones de este tipo que promueven administraciones públicas estarán sujetas a control municipal por medio de la licencia municipal o comunicación previa. Y que las obras públicas municipales, en todo caso, se “entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto”, “previa acreditación en el expediente del cumplimiento de la legislación urbanística y sectorial”, así como del planeamiento vigente.





La presentación, pues, de la aprobación del proyecto de obras bastaría para entender que la actuación no es irregular desde el punto de vista urbanístico, de ahí el archivo de la denuncia.





La denuncia y la respuesta

La denuncia postulaba que las obras podrían exceder los límites autorizados y que, entre los materiales de relleno empleado, podría haber incluso “residuos de obra como amianto o asbestos pudiendo ser constitutivos de un delito medioambiental”. Hecha pública la denuncia y preguntado por el asunto, el regidor había indicado ya entonces que el mirador entraba dentro de los usos permitidos en la parcela, de suelo rústico apto para urbanizar. Añadía que la denuncia podía obedecer a “intereses particulares” de un vecino, que deseó expresamente permanecer en el anonimato en el escrito de denuncia. Y también señaló que el Concello daría las respuestas pertinentes a la APLU, como así ha sido. La denuncia ante esta agencia, pues, queda archivada.





Mientras, el Concello sigue trabajando con el plan especial para la consecución del esperado auditorio, en la parte baja.