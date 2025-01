Aproamar pide la intervención de la Cofradía de Vilanova ante su “caótica” situación económica

Aproamar, la asociación de profesionales autónomos del mar, presentó denuncia en materia económica ante la Consellería do Mar contra la Cofradía de Vilanova, por lo que creen una situación económica “caótica” en su seno. En el escrito solicitan a la Xunta la “intervención administrativa” de forma urgente de la entidad, considerando que se estarían cometiendo, además, una serie de irregularidades. El patrón mayor, Rosalino Díaz, admite las malas cifras económicas debido a las dificultades en los bancos marisqueros, pero niega la existencia de irregularidades y, por ello, anuncia, a su vez, que tomarán las “medidas legais oportunas” contra los denunciantes.



La entidad de autónomos señala en su escrito que se viviría también dentro del Pósito una situación “antidemocrática” por cuanto no se convocan elecciones parciales para renovar vacantes en los órganos de gobierno. Estas elecciones habían sido inicialmente convocadas, pero posteriormente paralizadas a principios del año pasado, cuando la Cofradía había adoptado un ERTE o expediente regulación temporal de empleo.

Las críticas

Aproamar advierte de lo que consideran otras posibles irregularidades en la Cofradía. Primero, culpan al patrón y a la junta general de adoptar acuerdos “en contra da legalidade” y “contra o obrigatorio equilibrio económico”.



Los datos económicos “son moi inferiores ao umbral de rendadiblidade”. Así, comparan los más de 2,7 millones de euros facturados en 2023, mientras que la cifra se redujo hasta los 650.000 euros en 2024. Además, afirman que “non se atente ao pago dos proveedores puntualmente”, ni “se acreditan os custes efectuados para xustificar subvencións”, como tampoco, afirman, “se presentan as autodeclaracións de impostos” ante la administración tributaria. La política de contratación en materia administrativa también es objeto de censura, dudando de la capacidad del personal contratado al frente. Pero las críticas van incluso más allá, ya que en el mismo escrito presentado ante la Consellería, afirman la “recente aprobación da subida do salario da actual parella sentimental do patrón maior”.



Uno de los últimos extremos denunciados sería incluso venta irregular de marisco, al afirmar que “deron ordes aos responsables da lonxa para que veñan facendo acopio de marisco en cantidades superiores aos cupos permitidos, procedenteo á venda, en poxa pública, dos excedentes de marisco”, “para facturalos a nome de diversos códigos da Confraría” y “destinalos a gastos xerais e particulares dos seus membros” que “non se achan debidamente xustificados”, como dietas, entre otras, según esta acusación.

“Son acusacións ridículas”

El patrón mayor no niega las malas cifras de facturación, él mismo había advertido de ello hace unos días. Pero cosa diferente es que existan irregularidades en la gestión. Así, afirma que “estou levando todo o mellor posible e comunicando todas as cousas á xunta xeral” y califica estas acusaciones de “burdas” y “ridículas”. Sobre la entidad denunciante afirma que “non sei quen está detrás”, pero anuncia que “tomaremos as medidas legais que hai que tomar contra isto”.