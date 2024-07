El aquapark de Meis sigue con otra empresa y la previsión de abrir en 2025

El caso del parque acuático de Meis ha dado un nuevo giro con la compra de la promotora original por parte de un fondo de inversión registrado y regulado en Suiza, pero con capital español y portugués, llamado Alcral AG. Sus máximos responsables se reunieron ayer con la alcaldesa, Marta Giráldez, para mostrarle en persona su compromiso con un proyecto cuyas obras van a retomar de manera inminente con la previsión de tenerlas terminadas en marzo de 2025 y poder abrir las instalaciones al público ese mismo verano.



Por lo menos, es lo que le trasladaron a la regidora meisina, quien se muestra cauta respecto a las novedades en este marcroproyecto tras las “mentiras e enganos” que asegura haber recibido el Concello en los dos últimos años respecto a los ejecutores anteriores: “Nunca se cumpriron os prazos nin nada”, sentenció.

Detalles

La situación ha sido cambiante desde que se inició la construcción, con la entrada de nuevos inversores, continuos parones en las obras –producto también de la pandemia–, nuevos plazos de finalización, etc. Pero “o Concello máis flexible non puido ser”, defendió Giráldez, quien da un voto de confianza a los nuevos propietarios porque es un proyecto que consideran positivo para la localidad, pero no sin advertencias: “Faremos os investimentos precisos cando vexamos que é algo serio e cumpren pola súa parte”. Esto se refiere a la mejora de los accesos para conectar con los viales privados de las instalaciones y no ha sido lo único. La propia alcaldesa recordó que ya realizaron una importante inversión con fondos municipales para construir el bombeo, aunque también se está usando para los núcleos de población de la zona cuando hay necesidad.

Con un patín por un tobogán

Los responsables de Alcral AG le explicaron a la edila que compraron el cien por cien de la empresa que inició la construcción y también han saldado todas las deudas que arrastraba. También que ya están realizando algunos trabajos menores en la urbanización interior con la construcción de los accesos, muros de contención y el cierre de las instalaciones. Una cuestión fundamental tanto para el Ayuntamiento como para los propios empresarios. Y es que el abandono que viene sufriendo lo que se ha avanzado, está atrayendo al vandalismo y situaciones que preocupan a la administración local. “Non houbo unha desgraza por sorte e por iso é unha prioridade para eles”, añadió la meisina.Y es que además de haberse convertido en lugar de botellón y de lienzo en blanco para los grafiteros, “hai grabacións nas redes de xente tirándose polos tobogáns e nun deles vese a unha persoa que baixa nun monopatín”, comentó la regidora.



La firma quiere tener lista esta parte en otoño y su intención es rescatar a las grandes constructoras que estuvieron implicadas desde el principio y que abandonaron presuntamente por impago, para que retomen los trabajos de la infraestructura de ocio en sí, pues por ejemplo faltan algunas piscinas por hacer.

Todo ello con la previsión de que el conjunto pueda estar terminado en el mes de marzo del próximo año para solicitar en esas fechas la licencia de actividad y recibir al público ese mismo verano.



La primera edila indicó que es la “última oportunidad” a un proyecto que busca abrir el mayor parque acuático del noroeste español con capacidad para unas 5.000 personas diarias y con 70.000 metros cuadrados de extensión en una zona de gran belleza natural como es el lugar de Penente, en la parroquia de San Vicente de Nogueira. En su día se habló de que contaría con 15 toboganes y también sería un parque centrado en la naturaleza, con una zona de acampada, una granja escuela, una zona temática de la cultura castrexa, etc.



Cabe recordar que ante los continuos incumplimientos, a finales del año pasado, el gobierno local de Meis abrió un expediente para la declaración de la caducidad de la licencia de obra, pero el trámite se dejó posteriormente en suspenso tras la presentación de alegaciones por parte de la empresa, quien se comprometió a presentar un plan de obra.

El proceso se abrió también porque, según indicó en aquel momento la administración, no solo no había actividad en la parcela sino que la compañía tampoco respondía a sus requerimientos. Y a principios de este año, esa cronología parecía ir cumpliéndose, pues se realizaron tareas de limpieza y de aseguramiento del entorno previas a la urbanización. Sin embargo, poco duraron, pues los trabajos volvieron a detenerse poco después y tampoco se cumplió la idea de poner el aquapark en marcha este mismo verano.



El recinto está ubicado en terrenos de la comunidad de montes de San Vicente y eran parte de una antigua cantera. La anterior firma había alcanzado un acuerdo de alquiler con ellos.