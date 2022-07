Areeiro analiza los ejemplares de un insecto vector de una grave enfermedad que puede matar viñedos afectados

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro acaba de recoger los tres primeros ejemplares adultos de la especie “scaphoideus titanus”, un insecto que en sí no causa daños en la vid pero que puede ser vector de la flavescencia dorada, una grave patología que puede provocar la muerte de los viñedos afectados. Según sus responsables, este cicadelido ya se detectó en Galicia en 2007, pero por ahora no se ha registrado la enfermedad y se están analizado esos ejemplares para ver si portan o no la patología, que “xa está a afectar a vides do norte de Portugal”.



Desde el centro dependiente de la Diputación de Pontevedra explicaron que es un insecto de origen americano cuya planta huésped en Europa es la vid y aunque él, en sí mismo, no causa daños directos sobre el cultivo, sí “tiene unha grande importancia por ser o vector do fitoplasma responsable da flavescencia dourada”. Entre los síntomas de la enfermedad, que se puede transmitir por propagación, se encuentra el decaimiento de los pámpanos, que se vuelven flexibles, como de goma; manchas, normalmente delimitadas por los nervios, de color rojo en las hojas de las variedades tintas y amarillas en las blancas, y hojas duras, quebradizas y curvadas hacia el envés, que pueden adquirir una disposición en forma de teja.









Mildiu





Por otra parte, Areeiro también recomienda revisar las partes altas de las parras, donde los fungicidas ante el mildiu penetrantes o de contacto que se emplean ahora no llegan, así como “non descoidar a vixilancia” ante el oídio y black rot, para intervenir a tiempo en caso de que aparezcan síntomas”. Además, indicaron que el tiempo mayoritariamente estable de estos días “seguiu favorecendo a aparición de acios con síntomas de golpe de sol e plantas con síntomas de estrés hídrico”.



Y en cuanto al estado fenológico de la vid, los expertos adelantaron que la insolación y las temperaturas elevadas están favoreciendo que empiece a observarse el brillo en granos de algunas variedades muy tempranas y plantas situadas en zonas y exposiciones cálidas.



Desde la Estación Fitopatolóxica de Areeiro también advierten de la necesidad de tomar medidas ante el mal del plomo en los frutales y que están observando problemas “severos” por la oruga del boj. En cuanto a la mosca de la cáscara verde de nuez y de la procesionaria, informaron de que han detectado la primeras capturas de ejemplares adultos. l