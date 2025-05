El té de A Armenteira y Areeiro se incorpora a la carta de un restaurante con estrella Michelín

El té producido fruto de la colaboración entre las monjas de A Armenteira y la Estación Fitopatolóxica de O Areeiro, de la Diputación, será incorporado a la carta de un restaurante con estrella Michelín. Así lo adelantó hoy el diputado provincial Javier Tourís, durante una visita con el presidente de la Diputación, Luis López, al monasterio de A Armenteira, con motivo del Día Internacional del Té.



La institución provincial y el monasterio meisino mantienen en vigor un convenio para el tratamiento de camelias. Las monjas cosechan las semillas de estos árboles, para que los trabajadores de la finca de Areeiro extraigan el aceite, con el que luego las monjas elaboran jabones y otros productos cosméticos.

Sello Areeiro

“Areeiro é un centro de referencia internacional”, valoró Tourís, diputado responsable de esta estación. “Desde alí, poñemos en valor os nosos recursos agrícolas e o Té Areeiro é un selo de calidade dun té feito con camelias de Pontevedra. Seguiremos investigando e facendo do té un produto sostible, un recurso para o noso interior e un medio de vida e emprendemento para o noso rural”.



Desde la Diputación recuerdan que “despois da auga, o té é a bebida máis consumida en todo o mundo”. El presidente de la entidad pontevedresa, Luis López, destacó además que “nesta provincia de Pontevedra temos a fortuna de dispoñer das dúas en abundancia e cunha calidade excelente”. Esta mañana organizaron también en Meis una degustación “dos tés agrupados baixo o selo de calidade Té Areeiro en colaboración co Mosteiro da Armenteira”, “a catedral do Salnés” que cuenta con “excepcionais xardíns de camelia”. En la degustación participaron vecinos, visitantes, representantes de la Denominación de Origen Rías Baixas, trabajadores de Areeiro, representantes de la Mancomunidade y también las monjas de A Armenteira.



“Sabemos que a provincia de Pontevedra está chea de tesouros. Un deles, dos máis recoñecidos no mundo enteiro, son as camelias, a flor das Rías Baixas”, añadió López. “Algo que lle trasladamos a todo o mundo en Xapón, cando participamos no Congreso Internacional da Camelia. Alí estivemos presentando o extenso, rico e variado patrimonio que temos vencellado á camelia, algo que sorprendeu”, aseguró.