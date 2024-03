Arosa concluye su agenda en Bruselas con el visto bueno a la nueva regulación sobre los pellets

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ratificó hoy el informe sobre el nuevo reglamento relativo a la prevención de pérdidas y vertidos de pellets. Fue el punto final al viaje que llevó a Bruselas al alcalde de A Illa, Luis Arosa, como invitado para exponer de primera mano cómo se vivió en la Ría las reiteradas llegadas de microplástico a la costa, a comienzos de año.



Tras su exposición del lunes, Arosa mantuvo hoy un segundo día de agenda, entrevistándose con el consejero de Medio Ambiente en la representación permanente de España ante la Unión Europea, Sergio Álvarez Sánchez. “Como era de esperar, España está a favor deste novo regulamento”, valoró el primer edil. “Hai que seguir traballando na regulación desta materia, que non sabemos aínda se é inocua ou leva algún tóxico”, refirió el saliniense.



El europarlamentario gallego Nicolás González Casares valoró que estos pellets “teñen repercusións adversas sobre o medio ambiente e posiblemente tamén na saúde humana”, por lo que consideró la votación favorable, con 71 votos a favor frente a 5 en contra, como una “vitoria do grupo socialista europeo”, “no que o PP europeo tratou de rebaixar as propostas da Comisión propoñendo a exclusión dun maior número de operadores e rebaixando as esixencias en canto ás análises que deben levar a cabo sobre o cumprimento da normativa e dos plans de análises de riscos”, expresaron los socialistas.



Durante las sesiones se plantearon opciones de mejora del transporte de pellets, como variar su posición de carga, evitando las partes altas en buques para reducir los riesgos de vertidos.



Con las propuestas del Parlamento, los operadores y transportistas de pellets estarán obligados a contar y limpiar los vertidos, así como a identificar, almacenar y transportar los contenedores de pellets de forma más estricta.