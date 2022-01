Arousa está a punto para recibir a los Reyes Magos y la noche más mágica

Los concellos arousanos se visten hoy de gala para recibir la esperada visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque debido al aumento de los contagios han tenido que cambiar, en muchos casos, los planes previstos. Algunos sin cabalgata, otros sin recepción real ni caramelos, pero lo importante es, que sea como sea, los niños y niñas podrán a ver a Sus Majestades de Oriente y se despertarán mañana con sus deseados regalos.



La Cabalgata en Vilagarcía sigue adelante aunque será sin caramelos y con una comitiva más reducida para evitar riesgos dada la situación sanitaria. Sale a las 19 horas de la explanada del Auditorio y continuará por Riveiro de Aguilar, Conde Vallellano, Praza de Galicia y Arzobispo Lago. Continuará por Alejandro Cerecedo y Avenida Doctor Tourón hacia la Praza de España para recorrer Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y Arapiles, terminando en los jardines de Ravella. Será ahí donde se introducirá otro de los cambios, dado que los tres Magos no darán su tradicional discurso navideño y tampoco habrá Belén Viviente.











Cambados, Vilanova y A Illa





En Cambados no se realizará la tradicional cabalgata, pero Sus Majestades de Oriente visitarán de igual modo las parroquias. Por la mañana, parten a las 10:30 horas desde la Praza do Concello pasando por el centro cultural de Oubiña, el centro cultural de Vilariño, el Parque da Seca de Corvillón y el parque de la iglesia de Castrelo. Ya por la tarde, el recorrido partirá a las 16:30 por el centro de Cambados parando en el asilo de San Tomé, en la aldea de nadal de Fefiñáns y en la Plaza Dolores del Valle.



Al terminar, sobre las 18 horas, tendrá lugar una recepción real controlada en el Auditorio da Xuventude.



En el Concello de Vilanova continúan apostando por el desfile de los Reyes Magos casa por casa, como hicieron el pasado año, también marcado por el covid. Así, para poder llegar a todos los lugares del municipio, tendrán que multiplicarse, como buenos magos que son, y habrá varias comitivas que recorrerán las parroquias durante todo el día y llevarán regalos por las casas.



Además, para que todos los niños puedan verlos, habrá “cabalgatas estáticas” a donde pueden ir a ver a los tres Magos, acompañados por adultos entre las 18 y las 20 horas. Estarán en las casas de cultura de Baión, San Miguel, Tremoedo y András; en el Pazo de Vista Real en Corón, en el local parroquial de Caleiro y en el multiusos de Vilanova. Asimismo, un paje real estuvo ayer en la iglesia de A Pastoriza recogiendo las cartas con los deseos de los niños.



En A Illa optan por hacer una cabalgata lo más fiel posible a la normalidad pre-virus. Así, el desfile saldrá a las 17:30 de la Casa do Mar, recorrerá el centro urbano y terminará junto al Muelle de Pau, donde será la recepción, al aire libre. Si llueve, será en el Auditorio. Durante el desfile habrá caramelos sin gluten pero se suspenderá el lanzamiento si se incumple la normativa covid.









Ribadumia, Meis y Meaño





Por su parte, el recorrido de la cabalgada de Ribadumia va a ser más amplio y pasará por más calles del centro de Barrantes para favorecer la dispersión del público. La comitiva saldrá del auditorio sobre las 16:30 horas y se suspende la recepción real que antes se realizaba en el Consistorio.



En Meis optan por cancelar la cabalgata debido a la previsión de mal tiempo que se espera para hoy. En todo caso, si hay recepción real y los Reyes Magos salen del Multiusos a las 13 horas, para recibir a los niños en el mercado de abastos, entregando regalos.



Meaño mantiene su recepción real a las 12 horas en la Praza do Concello, y con concierto de Paco Nogueiras. Es necesaria invitación por woutick.es.









Sanxenxo y O Grove





Los Reyes llegan a Sanxenxo en el Tren Mago para recibir a los niños y niñas en la Sala Nauta. La llegada está prevista a las 16:30 horas y se prolongará hasta las 20 horas para que ningún pequeño se quede sin ver a Sus Majestades de Oriente, hacerse una fotografía con su rey favorito y recibir una bolsita de caramelos. Para hacer la espera más amena está prevista animación en el exterior con música, zancudos, personajes de animación que contribuirán al ambiente lúdico y festivo de la cita. A partir de las 17:30 horas, la Asociación Soalleira de Dorrón deleitará a los asistentes con la tradicional Danza de Reis en la Praza dos Barcos. Y para facilitar la asistencia a la recepción, el Concello habilita dos horas más de aparcamiento gratuito a las familias empadronadas en el municipio.



En O Grove están pendientes del tiempo pero aún así, se seguirá adelante con el tradicional desfile. Saldrá a las 18 horas del Ceip Valle Inclán y recorrerá el centro de la villa hasta llegar a la Praza do Concello. Eso sí, esta vez no habrá discurso real, ni recepción, y tampoco caramelos.









Comarca de O Barbanza





Por su parte en Ribeira partirán en Cabalgata un total de once carrozas con personajes de cuentos infantiles, que desde las 18 horas recorrerán la fachada marítima de la villa, desde el Malecón hasta la capitanía, donde estará instalado un escenario para que los Reyes Magos den su discurso para todos los asistentes aunque no habrá recepción de niños ni caramelos Además, durante todo el día, el Bus Real visita todas las parroquias y la Cabalgata será retransmitida por streaming.



También en A Pobra eligen esta opción para poder ver a Sus majestades de Oriente que durante la mañana atienden a los niños y niñas por videollamada y por la tarde, visitarán en vehículos todas las parroquias, con salida a las 14.45 horas desde la zona da Corna y llegada a las 18.00 horas a la praza Alcalde Segundo Durán donde recibirán a los más pequeños de manera controlada.



Los Reyes Magos también tienen un completo día en Rianxo. Salen a las 11:30 horas de la mañana desde Isorna y pasarán por todas las parroquias del municipio, por los lugares de Leiro, Brión, A Martela, Rianxiño, O Pazo y Asados, donde harán una parada para comer. A las 16:30 horas seguirán en ruta por Araño, Burés, Taragoña, O Pazo y finalización en el auditorio de Rianxo para que los Reyes Magos den su mensaje real por streaming y reciban las cartas de los niños en directo por youtube.



En Boiro se mantendrá la tradicional cabalgata aunque no habrá paradas ni tiradas de caramelos. Saldrá de Lampón a las 17 horas y solo habrá cuatro carrozas con dos personas cada una. Los tres Magos recibirán a los niños de Boiro en A Boqueira de A Negral y en Escarabote, con acceso controlado.