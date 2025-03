El artista meco Gogue hará una muestra de sus caricaturas en Londres

El reconocido dibujante y caricaturista meco Gogue expondrá sus obras en una exposición internacional en la Universidad de Kingston, en Londres. Bajo el título ‘A conversation with Gogue and his cartoon characters’, la muestra estará disponible en la institución académica desde el 31 de marzo hasta el sábado 5 de abril.



Se trata de una ocasión única para conocer más de cerca el universo del artista gráfico, lleno de retranca, crítica social e identidad gallega. También, la exposición representa un nuevo reconocimiento al trabajo del ilustrador meco, que sigue llevando su arte más allá del plano autonómico y estatal, sin perder la esencia de su tierra natal.



El evento se enmarca dentro del Kingston Language Scheme, un curso de idiomas que ofrece la universidad y cuenta, además, con el respaldo institucional del Concello de Vigo, el Vigo Convention Bureau (entidad que promueve la ciudad olívica como destino para eventos, congresos y turismo de negocios) y la propia Universidad de Kingston.



La inauguración será el lunes 31 a las seis de la tarde, en el campus de Penrhyn Road. Para poder asistir, la organización ha habilitado un sistema de registro online mediante un código QR incluido en el cartel oficial del evento.