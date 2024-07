El arzobispo Francisco José Prieto preside hoy una de las misas de las fiestas patronales cambadesas

Cambados celebra hoy sus fiestas patronales en honor a Santa Mariña y el arzobispo Francisco José Prieto Fernández presidirá la misa de las 12:30 horas, junto al párroco cambadés José Aldao. También habrá oficios a las 9 y a las 20 horas y después de esta se celebrará la procesión.

Cabe recordar que este año se ha creado una nueva comisión organizadora para confeccionar un programa lúdico que complete los actos religiosos.

Así, no faltará la salva de bombas y los pasacalles con Os Carballeiras y Fanfarria Furruxa. Además, la procesión estará acompañada por la banda de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. La verbena tendrá lugar en la Praza do Concello con el grupo de Tania Veiras, muy conocido por sus apariciones en “Xuntos” de la TVG. Hacía años que las patronales no tenían verbena.