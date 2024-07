Nace una nueva comisión para devolver el esplendor a las fiestas patronales de Cambados

José Ramón González recuerda que era muy niño cuando, de la mano de sus padres, recorría las casas de los vecinos recaudando donativos para organizar las fiestas. Treinta años sumó en el mantenimiento de la tradición familiar y hoy es el presidente de la nueva comisión de las patronales de Cambados, en honor a Santa Mariña, que acaba de nacer con el objetivo de recuperar su esplendor, de tener una “auténtica festa”, porque hace tiempo que el programa se limita a los actos litúrgicos. Así, para este arranque contará con la orquesta de la televisiva Tania Veiras y ya trabajan para crecer en las próximas ediciones.



Junto a González hay otras siete personas que se constituyeron en asociación, aunque el núcleo duro son cuatro para este cometido, que come tiempo y sueño personal, pero con el que se han comprometido seriamente. Todo empezó porque “nos daba pena que o día da patroa non houbera festa e con catro amigos andabamos insistindo e ao final, este ano demos o paso. Comezamos de cero e aínda que costou traballo, porque de momento só hai unha pila de gastos que cubrir, esperemos que saia ben”, explica González.

“Decepción” con el Concello

Por su experiencia sabía que el comienzo iba a ser complicado, pero están agradecidos por la respuesta recibida de los vecinos y las casas comerciales colaboradoras porque comprenden que la coyuntura económica no es la mejor y, aunque también han tenido que escuchar “queixas non correspondidas”, siguen con el ánimo bien alto. No obstante, sí echan en falta algunas implicaciones, más concretamente creen que el “Concello debería implicarse máis porque estamos falando das festas patronais e estamos un pouco decepcionados”, lamentó el presidente.



Según el cambadés, su aportación se ha ceñido a la instalación de alumbrado decorativo en las calles y lo ven insuficiente. Consideran que, al igual que las patronales de otros pueblos, debería haber un programa más completo y para ello precisan su ayuda porque “o presuposto que podemos alcanzar non dá para facer como noutros sitios que se gastan 20.000 euros nunha orquestra”.

Buscan miembros

No obstante, sí aspiran a que las próximas ediciones en sus manos “vaian mellorando” y tener por lo menos dos grupos para la verbena. Y para conseguirlo, animan a los vecinos a sumarse a la comisión y aportar el tiempo que puedan en la organización, por poco que le parezca pues para ellos es fundamental sumar manos.



Todos estos meses de trabajo se someterán el próximo jueves a la opinión del público, pero nada podrá con su ilusión – “moi mal tería que saír para non seguir o ano próximo”–, para que “Santa Mariña poida ser agasallada como se merece” y sea una jornada de “ledicia e compañerismo; unha auténtica festa”.



En cuanto al resto del programa, no faltará la salva de bombas y los pasacalles con Os Carballeiras y Fanfarria Furruxa. Las misas serán a las 9, 12:30 y 20 horas y después de la última tendrá lugar la procesión, acompañada por la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. La verbena tendrá lugar en la Praza do Concello con el grupo de Veiras, muy conocido por sus apariciones en el programa “Xuntos” de la TVG.