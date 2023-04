As Saíñas de Castrelo prepara mil dorsales para su VII Andaina Solidaria en favor de la Fundación Andrea

La asociación Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo tiene todo listo para su VII Andaina Saudable Solidaria, que se realiza en beneficio de la Fundación Andrea de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Siempre son un éxito y, de hecho, hay dorsales para mil personales, pues además ofrecen otras actividades complementarias para quienes quieran colaborar pero no hacer la caminata o no puedan, como la madrina de esta edición, la actriz Isabel Blanco, que se ha lesionado, pero estará el próximo lunes 1 de mayo al pie del cañón.

Tributo de Isabel Blanco

Ayer también acudió a la presentación oficial que la asociación realizó en la Fundación Manolo Paz y manifestó su apoyo porque, además de la parte solidaria, procede de las “mulleres rurais específicamente, ás que nunca lles renderemos tributos suficientes”, expuso. Según la también presentadora, “son elas as que nos trouxeron aquí, incansables, mulleres capaces... Eu mesmo veño delas e con elas gustaríame continuar”, añadió.



La caminata saldrá a las 17 horas desde el campo de fútbol de Castrelo y recorrerá la senda litoral del complejo intermareal del Umia, por Ansuiña, Saíñas, Con de Xido, Correlo y regreso. Habrá agua y fruta para todos los asistentes y la entrada es libre, destacó la presidenta, Leonor Muñiz. Quien no quiera andar podrá quedarse en la zona disfrutando de atracciones hinchales, de la cantina del Castrelo CF Veteranos y, como ya se había anunciado, Javi Solla se encargará de animar el ambiente. Como siempre, todo es gratuito, pero habrá huchas para hacer donativos a la Fundación Andrea; elegida por la directiva de As Saíñas para “volver a Galicia tras outras asociacións nacionais, como a Fundación Josep Carreras”. Pero sobre todo, “pola gran cantidade de nenos aos que axuda” y entre los que ha habido de la propia parroquia.

Proyectos de la entidad

Su directora, Amaya Castro, agradeció “muchísimo” la elección “no solo por la parte económica, que es muy importante, también por la visibilidad, para la gente que nos necesite y no nos conoce”. Explicó que tienen tres proyectos: uno de soporte vital, para ofrecer servicios a los que no llega la Seguridad Social; otro de familias desplazadas a otras ciudades por necesidades médicas, con varios pisos en Santiago y cobertura del gasto de alojamiento en caso de ser fuera de Galicia, y luego está la dulcificación de áreas hospitalarias pediátricas.



El Concello aporta toda la infraestructura, además de haber preparado el sendero tras el invierno. El alcalde, Samuel Lago, destacó que además promueve hábitos de vida saludables y es un dinamizador social.