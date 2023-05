La asociación Pé de Cuba critica al Concello de Ribadumia por “usurpar” el concurso de fotos del Tinto

La asociación Pé de Cuba ha emitido un comunicado en el que muestra su malestar con el Concello de Ribadumia, al que acusan de “usurpar” el concurso de fotografías de la Festa do Tinto. “Non podemos deixar de asombrarnos polo anuncio do Concello de Ribadumia, organizando o concurso fotográfico da Festa do Tinto de Barrantes que a nosa asociación vén organizando dende hai dez anos”, manifiestan.



Consideran “cando menos curioso, chamativo e sorprendente” que esta actividad, “que o propio Concello de Ribadumia viña ‘patrocinando’ coa súa colaboración, como así consta nos carteis que anunciaron sempre este evento, de repente sexa unha novidade, unha invención cultural do goberno municipal”, lamentan.

“Un mínimo de decencia”

Molestos con ello, consideran que “un mínimo de decencia” hubiera sido que la Concejalía competente contactase con la asociación para “plantexar o concurso doutro xeito”, “pero usurpar o evento e ‘refundalo’ como concurso fotográfico do Concello, cando así o fixemos dende esta casa, por certo, inicialmente con andaina, non é de recibo”, indican señalando también como propia la idea de aquella ruta. “Impresentable postura”, concluyen alertando a las demás asociaciones: “O Concello non respecta nada nin a ninguén”.