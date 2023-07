La Asociación Xironsa mantiene vivo el nombre de su festival con la celebración del Xantar

La Asociación Xironsa de Cambados no quiere dejar morir del todo su festival, que este año no se celebra al no haber recabado apoyos económicos suficientes, según explicaron en su momento. Así, este sábado, día 9, tendrá lugar el tradicional Xantar de confraternidad en el que no faltará la música tradicional gallega, su razón de ser.



La comida tendrá lugar en la Praza da Seca de Corvillón y las entradas pueden adquirirse en los locales de la asociación y otros puntos de venta habituales. El menú estará compuesto por empanada, churrasco, criollo, agua, vino, postre, café y chupito con un precio por persona de 22 euros; de 15 en el caso de los niños de entre seis y doce años.



La jornada arrancará con alboradas a cargo de la Asociación Obradoiro Volandeira y Xironsa y por la tarde habrá actuaciones de ambas agrupaciones, además de un espectáculo de clown con el conocido Peter Punk. Tampoco faltarán los juegos tradicionales.



La asociación tomó con gran pesar la decisión de no celebrar su festival en el formato habitual de grandes conciertos con figuras de renombre del panorama de la música gallega tradicional y actual. En abril anunció que decidía tirar la toalla, ante la “nula implicación” de administraciones como la Xunta, ante una “insuficiente” línea de ayudas para festivales como este, de entidades sin ánimo de lucro, pero también del Concello de Cambados, del que esperaba una aportación directa mayor; una mayor implicación y poder celebrar a lo grande esta edición, la número 23