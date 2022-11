Asociaciones de padres arremeten contra el Concello de O Grove por el retraso en la apertura del PAI

La plataforma de padres y madres “Concilia ou rebenta” denuncia los retrasos en la apertura del Punto de Atención á Infancia (PAI) en el Colexio de Monxas, criticando la “lentitude das administracións e da burocracia, e da demora que houbo coas obras que se levaron a cabo”, así como al alcalde, José Antonio Cacabelos, al que atribuyen “pouca disposición para solucionar isto canto antes”.





Asimismo, el colectivo asevera que tras tanto retraso “perdemos o dereito á gratuidade da Xunta para as escolas infantís, que remataba o pasado 30 de novembro”. Un problema que será solventado con subvenciones europeas, según este grupo, algo que considera “que terían que destinarse a pagar as reformas que foron necesarias”.





De igual modo, la plataforma recuerda que el Concello aún no ha entregado la memoria de actividades y el plan de viabilidad económica —necesarias para el reconocimiento como PAI—, algo que Cacabelos confirmó en Pleno estar trabajando en ello y espera presentarlas la próxima semana. De igual modo, la asociación se muestra escéptica ante la situación actual en lo relativo a la contratación del personal.





Para finalizar, el grupo de padres pide a Cacabelos que “cumpla co seu compromiso e deixe de lado a pasividade ou non dubidaremos en volver a saír á rúa para loitar polos dereitos dos nosos fillos”, al tiempo que aseguran “estar fartos da pasividade e dos contínuos retrasos que se producen cada mes, para un centro que tiña prevista a súa apertura no mes de setembro”.





En este sentido, el regidor avanzó este lunes que el gobierno local “axilizaría” los trámites lo máximos posible para abrirlo.





Últimas plazas del PAI

Por otra parte, el Concello abre el plazo de matrícula de Educación Infantil, de 0 a 3 años. En concreto, en las últimas cinco plazas restantes en el PAI, que acogerá a 20 niños del municipio y que contará con un horario de las 8 a las 16 horas, de lunes a viernes, con el objetivo de “dar unha solución de conciliación ás familias que quedaron sen praza na Escola Infantil de Rons”.