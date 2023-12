Atunlo fija para este miércoles la comisión negociadora con el comité para tratar el despido colectivo en O Grove

Atunlo y la representación de los trabajadores de la fábrica de O Grove se reúnen este miércoles en la comisión negociadora del despido colectivo anunciado la pasada semana.



Mientras tanto, el comité de empresa mantuvo un encuentro este lunes con el alcalde Jose Cacabelos para trasladarle de primera mano la situación a la que se enfrenta la plantilla y solicitar el apoyo de la administración local.



Una situación insisten, de la que tienen poca o nula información pues todavía no saben cuántas personas serán afectadas ni cuáles son los motivos que llevan a la empresa a abrir este proceso. En cualquier caso, al tratarse de un despido colectivo tendría que ser como mínimo del 10 % de la plantilla, por lo que al menos afectará a 16 trabajadoras.

"Unha malísima noticia"

Por su parte, el alcalde lamenta el anuncio del despido colectivo por parte de Atunlo, que “é unha malísima noticia” para el municipio. Cacabelos expuso que la empresa no se ha puesto en ningún momento en contacto con el Concello. “Que non ten por que facelo”, matizó, aunque “en aras de buscar solucións, sempre é un bo paso”.

Desde el Concello, el regidor se ofreció a trabajar con la empresa en “na búsqueda da mellor solución para a plantilla, para a empresa e para O Grove”, y recordó que no es el primer varapalo que recibe el sector conservero. “A ver si somos capaces, como en anteriores ocasións, de retomar a situación e que o impacto sexa o menor posible”. Para ello, dijo “é necesario que todas as administracións nos impliquemos nesta situación”, y que lo principal es que “a empresa poña as cartas enriba da mesa e ofrezca información para ver que solucións conxuntas podemos buscar para que sexan o menos lesivas posibles”.

“Firme apoio” del BNG

Por otro lado, el BNG municipal critica, una vez más, la gestión y la “inacción” del gobierno local que “non fai nada para que se conserve a industria local”.

En este sentido, el portavoz nacionalista, David Torres, manifiesta su “firme apoio” a los trabajadores y su compromiso con la preservación de los puestos de empleo en el municipio, enfatizando la necesidad de un enfoque “máis proactivo” del gobierno para proteger los empleos locales. “É crucial que o goberno municipal tome medidas concretas para asegurar que as industrias prioricen a contratación de residentes de O Grove e preserven os postos de traballo existentes”, afirmó Torres.

El BNG se mantiene a la espera de detalles específicos sobre los planes de Atunlo, no sin antes recordar “as traballadoras de Alfageme, que nun nadal como o que está a chegar, loitaban na porta da fábrica polos seus postos de traballo e porque non desmantelaran a factoría. Lembrarme tamén das traballadoras da fábrica de Rons, que tras a venda da fábrica moitas quedaron no camiño perdendo os seus postos de traballo”.