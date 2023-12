Atunlo limitará al máximo la actividad en O Grove y aboca al paro a más de un centenar de trabajadores

Durísimo golpe para la industria conservera de O Grove. Atunlo acaba de anunciar a sus trabajadores que el ERE supondrá el cese casi por completo de la actividad en la planta meca, dejando en la incertidumbre a más de un centenar de trabajadores, en su mayoría mujeres, en cuanto termine el año.

Según el informe presentado por la firma en la primera reunión de la comisión de negociación celebrada esta mañana, el expediente de regulación de empleo propuesto por la dirección afecta a 136 trabajadoras, más de un 90 % de la plantilla actual, que ronda los 150 empleados.

Tal y como avanza el sindicato CIG, el informe presentado por la firma recomienda el cierre de la actividad, sin embargo, el consejo de administración se posicionó en contra, acordando dejar en O Grove una plantilla de 13 personas y cerrar por completo la planta que la empresa tiene en Santoña con otros 84 trabajadores que se quedan sin empleo en plena Navidad.

De este modo, en la fábrica de O Grove se mantendrían en activo los puestos de un responsable de planta, seis personas en almacén, un encargado de mantenimiento y otro para la limpieza de las instalaciones, además de cuatro trabajadores en la zona de fabricación de aceite y Omega 3. Para el resto de la plantilla, entre las medidas a tomar, han solicitado un plan de recolocación para los empleados, ya sea en otras plantas de la compañía (cabe recordar que hay una en Cambados) o en firmas externas, o la indemnización para la extinción de los contratos laborales.

A partir de ahora, los sindicatos analizarán la documentación aportada por Atunlo y se han emplazado a volver a reunirse el próximo 3 de enero para debatir sobre la afectación del ERE.

Una "bomba" a "mala fe"

Desde la CIG, la portavoz Mar Vila, comunicaba esta mala noticia con un nudo en la garganta antes de reunirse con la plantilla en asamblea para “dixerir esta bomba”.

“Estamos totalmente en contra e apoyamos totalmente á plantilla neste proceso”, manifestaba Vila, exigiendo además la retirada de este expediente de regulación de empleo. “Non tendo coñecemento da documentación entregada no preconcurso, e non sabendo se a empresa matriz vai entrar en concurso ou non. Dende a CIG pedimos a retirada deste expediente de regulación de emprego en base a que se hai que facer axustes no caso do persoal ou de outra índole débese facer dentro do propio concurso”. Asimismo, desde el sindicato lamentan la falta de información sobre el procedimiento abierto en la empresa, a quién acusan de actuar “de mala fe”.

Por su parte, desde la dirección de Atunlo comunican que el ERE se debe a "causas objetivas de naturaleza económica y productiva" y según informa Europa Press, lamenta que la importación sin aranceles de lomos de atún procedentes de Asia es el principal problema que vive la compañía, ya que el precio es menor. Una cuestión que “se venía viendo a nivel sectorial desde hace tiempo", apuntan los sindicatos, indicando que "cada vez se tiene más en cuenta el precio y no la calidad".