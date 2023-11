El Auditorio de O Grove programa un concierto solidario de Navidad, teatro y magia con rock and roll

El Concello de O Grove presenta una completa programación para los meses de noviembre y diciembre en el Auditorio municipal con teatro, espectáculos y conciertos para toda la familia.



Aunque todavía falta cerrar los eventos navideños, el Concello confirma el concierto "Isto é Rock", que la cantautora grovense Carolina Rubirosa junto con su banda y el escritor Javier Becerra ofrecerá el 22 de diciembre a las 19.30 horas. “Javier narra, Carolina toca e canta, xuntos contaxian aos pequenos o amor pola música e as súas grandes iconas acompañadas dunha formidable banda de rock and roll. Trátase dun espectáculo baseado no libro Isto é rock! pero cun toque do Nadal para iniciar ao ritmo da mellor música as vacacións desta marabillosa época do ano”.

Tendrá además sabor a solidaridad para ayudar a familias con menos recursos, para ello, las personas que deseen asistir deberán retirar sus invitaciones en la biblioteca municipal y dejar a cambio alimentos para Cáritas, como alimentos no perecederos y productos típicos de Navidad.



Asimismo, dentro de la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, el auditorio acogerá tres nuevas representaciones teatrales. El sábado 18 de noviembre será "Iphixenia na porta do super" a las 20 horas, interpretada por la grovense Alba Caneda, una nueva promesa de la interpretación salida de las últimas promociones de la ESAD de Galicia.



El 2 de diciembre a las 18 horas el espectáculo "Rock&Magic" del Mago Teto deleitará al público familiar mezclando los trucos de magia e ilusión con música en directo al ritmo de temazos que los mayores llevan grabados a fuego en su memoria y tienen que dar a conocer a sus descendientes.



La obra "Síbaris", basada en el único texto teatral escrito por el autor gallego Domingo Villar y protagonizada por Carlos Blanco, Belén Constenla, Oswaldo Digón y Pablo Novoa, recalará en el Auditorio meco el 9 de diciembre a las 20 horas como una de las primeras paradas tras su estreno.



El programa “Tornar ás táboas” de la Diputación de Pontevedra llevará la pieza "Bernarda" el 26 de noviembre a las 19:30 horas.