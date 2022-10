El Auditorio de O Grove será la sede del Congreso Europeo de Estudios de Mamíferos Marinos en el año 2023

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, anunció en la mañana de ayer que en el año 2023 el Auditorio municipal será la sede del Congreso Europeo de Estudios de Mamíferos Marinos. El regidor adelantó esta noticia en la inauguración del Foro Acui, que celebró su primera jornada en este emplazamiento.





Segundo apuntó el alcalde, “esta nova ten un gran significado para a nosa vila, posto que se falamos do Grove, falamos de mar”. El dirigente añadió que “aumentamos así a nosa proposta e extendemos a fronteira no ámbido dos estudos mariños coa celebración deste evento do mundo da bioloxía“.





El Foro Acui se desarrolló a lo largo de todo el día con mesas de trabajo sobre las actividades del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) y cuestiones relativas al marisqueo, la pesca de bajura y el beienestar animal en los complejos acuícolas. La jornada finalizó con el XXXIV Ciclo Cultivando o Mar en la Sala das Cunchas del Concello, en la que tres influencers conversaron sobre el papel de las redes sociales a la hora de dar a conocer el mar. El foro continúa durante la mañana de hoy con análisis sobre los retos y las amenazas que debe afrontar la acuicultura.





Visita de alcaldes

Mientras, se volvió a vivir un buen ambiente en las carpas de la Festa do Marisco, que recibió la visita de los alcaldes de la comarca de O Salnés. Cacabelos recibió en la casa consistorial a los regidores y representantes de estos municipios para después acudir al recinto del evento gastronómico.

En esta visita intercambiaron opiniones y valoraron la importancia y repercusión de la fiesta en toda la zona de la Mancomunidade, e incluso a nivel de toda la provincia de Pontevedra.





Centolas de Ouro

Por otro lado, hoy a las 20 horas tendrá lugar la entrega de premios de las Centolas de Ouro 2022 en el Auditorio. Estos galardones distinguen a personas, entidades, asociaciones y diferentes colectivos por su aportación al municipio o a la Festa del Marisco.





Por primera vez desde la existencia de estos premios, el jurado encargado de designar a los premiados, el Consello Local de Turismo, eligió a todos los galardonados por unanimidad. En esta ocasión, los homenajeados son Miguel Besada, Alfredo fernández, el hotel Talaso Louxo y el Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI).





El alcalde grovense ha declarado que ”quero felicitar a todos os premiados destas Centolas de Ouro 2022 e agradecerlles o seu gran labor, que axuda, tanto á Festa do Marisco como ao Concello do Grove a medrar ano a ano en materia de industria, turismo e gastronomía”.





“Agardamos que estes galardóns sirvan como guía e exemplo para futuras xeracións á hora de implicarse na vida social do Grove, e incentiven a motivación empresarial da nosa vila, motivando que sigan nacendo proxectos de futuro no noso municipio” concluyó el regidor.