El auditorio de A Illa recibe este domingo una cita de teatro inclusivo con lenguaje de signos

El auditorio municipal de A Illa de Arousa acogerá este próximo domingo, día 23, una sesión de teatro inclusivo, con empleo de lenguaje de signos, además de lengua oral.



Se trata de la obra “É Meu Amigo!”, orientada a un público familiar, de A Trastenda dos Contos, con Gema Santos y Caxoto.



A lo largo de los sesenta minutos de duración, la obra se adentra en la “fraxilidade humana”, pero también “na súa maior fortaleza, a amizade”.



“Gema era unha meniña cando coñeceu a Martiño e naquel intre soubo que a súa vida xa nunca sería igual”, explican desde el grupo porductor. “Martiño é un rapaz introvertido nun mundo demasiado exposto, pero aínda que lle abonde un recunchiño de parque para xogar, no seu maxín collen mil mundos, mil aventuras e algún que outro medo”. “Só quen teña o don da curiosidade e a ferramenta da empatía poderá adentrarse con el nunha aventura que case sen darse conta remate no máis alto do Everest”.



La historia hablará así, para todos los públicos, sobre la amistad, la comunicación, los miedos y la gestión emocional, en un formato inclusivo.