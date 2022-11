La avenida Castelao será de un solo sentido y las peatonalizaciones aumentarán en O Regueiro y su entorno

Las dos grandes obras públicas en marcha en A Illa, la reforma de la Praza de O Regueiro y la de la Avenida Castelao, transformarán la movilidad en el municipio y lo harán en pocos meses, lo que resta para la conclusión de ambas actuaciones: Estarán listas en el primer trimestre de 2023. En el entorno de O Regueiro se apostará ya desde un principio por ganar más espacio peatonal, mientras que en Castelao el tráfico se mantendrá abierto tanto a residentes como a visitantes, pero en un único sentido —ascendente— y con prioridad, en todo caso, peatonal, allí donde, por la estrechez de la vía, tengan que compartir plataforma coches y transeúntes.





La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, visitó ayer el municipio para valorar las dos actuaciones, en las que la institución provincial y el Ayuntamiento invierten alrededor de 2,5 millones de euros. Junto al alcalde, Carlos Iglesias, Silva valoró ambas obras como “transformadoras”, proyectos que “converterán A Illa noutra A Illa”, Máxime si se toman en perspectiva y junto a las financiadas en los últimos siete años por la Diputación en la localidad: Unos nueve millones que también incluyeron las casas modernistas, entre otras.









En Castelao







La Avenida Castelao se busca un “espazo continuo de seguranza viaria”, realizando un cambio de prioridad en favor de la movilidad peatonal, por delante de otros modelos de transporte. La idea es que quede en un solo sentido de tráfico, farmacia hacia hotel Piorno. Habrá itinerarios para peatones, “continuos e libres de obstáculos”. Allí donde el ancho no permite esos itinerarios peatonales segregados, se optará por una plataforma única elevada, de prioridad peatonal.

El aparcamiento resultante incluirá 18 plazas en batería y también se instala mobiliario urbano, jardineras y se entierran redes de servicios.









En O Regueiro



En esta céntrica plaza se peatonalizan y, por tanto, se suprime el tráfico rodado de dos calles, reconvirtiendo una tercera, que pasará únicamente a permitir la salida de tráfico para los residentes de A Salga. Allí habrá aparcamiento de unas veinte plazas, pero solo para vecinos que vivan por la zona. La reforma del lugar suprime una zona de aparcamiento y también barreras arquitectónicas.

Se apuesta así por mejorar la movilidad en bicicleta y a pie, instalando nueva señalización, pasos elevados y reductores de velocidad. Habrá zonas verdes, de ocio infantil —que se pasa al oeste, más protegida—, zona para mayores, área multideportiva y un espacio polivalente para uso cultural, fiestas o teatro. Toda la nueva iluminación será en led y se incluye tecnología de captación de energía solar para el proyecto de autoabastecimiento.









“Calidade de vida”







Silva aseguró que todas las actuaciones cofinanciadas en estos últimos años por ambas administraciones en A Illa “farán que a súa veciñanza teña moita máis calidade de vida”. Puso la localidad como ejemplo de “claro compromiso co medio ambiente” y también de la “transformación do espazo público”. El regidor, por su parte, destacó que son todas ellas actuaciones “que nos van meter no século XXI, que van mudar a vida social do pobo, centradas nas persoas, para as que se recupera o espazo público”. En la visita participaron también los ediles Luis Arosa y Alfonso Salgado, y el diputado Santos Héctor.