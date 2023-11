La ayuda solicitada para Torrado aún está en trámite, pero hay dificultades para su concesión

La ayuda Next Generation solicitada por el Concello para la remodelación de Pazo Torrado aún está en trámite. El alcalde, Samuel Lago, lo puntualizó ayer y el concejal Liso González matizó que cuando accedió al cargo se le informó de que no se había conseguido, pero esta semana recibió con “sorpresa” que se solicita la subsanación de documentación. De hecho, se está elaborando un informe justificando la idoneidad del proyecto porque la línea, convocada por el gobierno central, está dirigida a bienes declarados BIC y Cambados defenderá que, si bien el histórico edificio no lo es, forma parte de uno: el conjunto histórico.



En cuanto al proyecto, el regidor quiso realizar otra puntualización a las declaraciones realizadas por su socio de gobierno a este medio, y es que “a reforma plantexada (de máximos para subvención) é de arredor de 800.000 euros” e incluye más que la renovación de la carpintería interior y exterior. También tiene la intención de actuar en la zona ajardinada y aplicar otras medidas de eficiencia energética, a mayores de la sustitución del tejado.



Lago también justificó que hace un año que se abordó la urgencia de hacer remodelaciones en Torrado, pero no se actuó, teniendo en cuenta que es una cuestión que llevó él en el anterior mandato. Así, explicó que el tratamiento aplicado para exterminar la plaga de termitas “está funcionando e xa sabiamos que a duración mínima ía ser dun ano debido á técnica de aplicación”. Y es que, según él, es necesario dejar pasar ese tiempo del tratamiento antes de poder proceder a cambiar las ventanas, puertas y el suelo.



Con todo, nadie duda del mal estado de Torrado y de ahí las gestiones para intentar conseguir los fondos.