Baión busca mayores, incluso de fuera de Vilanova, para plazas gratis que nadie quiere

Local rehabilitado, plazas gratuitas, transporte al centro también sin coste. Y nadie que quiera hacer uso del servicio. Así se encuentra la Casa do Maior de Baión, una de las cuatro que se abrieron recientemente en Vilanova de Arousa y la única que hasta el momento no ha encontrado usuarios.



Rosa María Martínez Novo, asistenta de atención sociosanitaria del recinto, explica que, ante la sorprendente falta de solicitudes por familias de la parroquia, han comenzado a promocionar sus servicios e instalaciones fuera de los límites municipales, en núcleos de Rubiáns, Portas, Paradela y Lantañón, entre otros. Si finalmente ningún vecino de Baión se anima, pueden abrir el centro también a usuarios de otros municipios. Aunque sus puertas siguen plenamente abiertas para vecinos de Baión o del resto de Vilanova que quieran hacer uso de este servicio.



La Casa do Maior de Baión, al igual que el resto de centros análogos, ofrece cinco plazas, completamente gratuitas, ya que están subvencionadas por la Xunta. También hay servicio de transporte gratis al centro. Lo único que tiene coste es el servicio de comedor, cinco euros al día, pero únicamente si se hace uso de él. De hecho, se brinda la posibilidad de poder llevar comida de casa y allí también se calentaría “con mucho gusto”, apuntan.









Atención, juego y socialización





El local funciona como un pequeño centro de día, con horario de 9 a 17 horas. Dentro de esa horquilla, cada usuario determina cuánto tiempo quiere pasar en el centro: Jornada entera o media.



Allí pueden estar en contacto con otros mayores del mismo lugar, ser atendidos por el personal del centro y disfrutar de las actividades proyectadas, de tipo cognitivo, terapéutico y también propuestas de ocio.



El personal responsable cuenta con formación específica. Los usuarios deben tener 60 o más años, con dependencia moderada, de grado 1, 2 o sin dependencia, pero siempre valorados previamente por la Asistencia Social. También pueden acudir usuarios de Ayuda a Domicilio. Para facilitar las altas, los interesados solo tienen que contactar con la Casa do Maior. Allí recibirán asesoramiento y el Concello también ofrece la realización de todos los trámites. El local en Baión ocupa el de la antigua escuela, en Montecelo, Serantes, 56. Por allí pueden pasarse también quienes tengan interés, ya que se ofrecen visitas para conocer las instalaciones, ya plenamente preparadas y con medidas anti-covid. También es posible contactar en el 667 344 410.



“Sorprendida” por la falta de asistencia vecinal a la inauguración del centro, y tampoco desde entones, la responsable anima a visitarlo y conocer el proyecto, un sueño que espera poder consolidar para “realizar mi trabajo que tanto me gusta y por el que he luchado”, dijo agradecida al Concello por su selección y a todas las personas que han colaborado.