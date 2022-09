Un baipás garantiza el suministro de agua potable durante el arreglo del depósito local de Treviscoso

El Concello de Cambados ha iniciado las obras de reparación de las fugas de agua del depósito municipal de Treviscoso, empezando por la impermeabilización del exterior. Cuando toque el interior, el suministro a la población estará garantizado gracias a un baipás que conectará directamente con la potabilizadora comarcal.



Así lo explicó ayer el alcalde, Samuel Lago, que se desplazó al lugar para supervisar la marcha de los trabajos adjudicados por algo más de 105.000 euros y financiados al cien por cien con el Plan Concellos 2021. Estarán listos en un mes y también han servido para corroborar que el depósito “non ten danos estruturais importantes”.



Es un aspecto relevante, pues cuando la concesionaria informó de la situación, Lago estuvo preocupado por si su mal estado podía desembocar en un incidente similar al ocurrido en el verano de 2020 en O Grove, cuando reventó el de una urbanización de San Vicente destrozando algunas viviendas.









Paso de los años





El regidor detalló que las fugas de agua detectadas tienen que ver con deficiencias en las juntas y en otras partes del depósito debido “á súa antigüidade, á presión do volumen de auga e os axentes externos”. De hecho, también tiene desconchados que dejan al aire el armazón de hierro, pero esto es más bien una cuestión estética.



La reparación será integral y se ha empezado por impermeabilizar la cubierta, a la que Lago no dudó en subir mediante unas empinadas escaleras junto al técnico municipal y el responsable de la empresa adjudicataria para comprobar cómo está quedando el arreglo que evitará las filtraciones de agua de la lluvia, pues es plana. Después se seguirá por las paredes, con el sellado de las juntas verticales y horizontales y la aplicación de un tratamiento que evite la corrosión del hormigón. Un parte está pegada al Refugio de Animales, pero no interferirá en la actividad, aunque quizás sea preciso separar un poco algunos caniles de una parte.









Detalles





Lo último será la reparación del interior de la estructura, que tiene capacidad para 3.000 metros cúbicos de agua procedente de la planta ETAP de la Mancomunidade do Salnés, ubicada a escasos metros. Para evitar cortes en el suministro, se ha realizado una conexión directa con la fuente. De hecho, se eligió empezar las obras en estas fechas para evitar el verano porque se trata de “un pulmón” del sistema de abastecimiento y hacerlo en verano, con el incremento habitual del consumo, y más este año, que ha sido de récord, sería un riesgo no contar con él.



Como apuntó el alcalde, el proyecto tiene el objetivo de “evitar as fugas de auga” pues esta acaba por las paredes, pero lo “máis importante é asegurar a durabilidade do depósito e que non teña danos estructurais importantes”.