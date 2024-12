La Banda de Música de Castrelo ofrece su Concerto de Nadal con una decena de canciones populares

La Banda de Música de Castrelo ofrece hoy su Concerto de Nadal. Empezará a las 20 horas y tendrá lugar en el Auditorio da Xuventude. La entrada es gratuita y en cuanto al repertorio, los asistentes podrán disfrutar de “Pizzicato Polka” de Johann Strauss con arreglos de Marc Rial; “A orillas del Danubio Azul” (J.Strauss/Renato Morena); “Danza húngara número 5” y “Danza Húngara número 6” (ambas de Johann Brahms); “The sandpaper ballet” (Leroy Anderson/ arr. Heide); “Vals de la Suite de Jazz número 2” (D.Shostakovich/ Arr.André Waignein); “White Christmas” (Irving Berlin/ arr. Iwai); “A Calypso Christmas” (arr.Calvin Custer), “All I want for Christmas is you” (M. Carey y W.Afanassieff/arr. M.Brown) y para cerrar, interpretarán “En Navidad”, de Rosana con arreglo de J.A. Molero.