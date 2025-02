Barlovento busca crear un debate reflexivo sobre el turismo en O Grove

El modelo de turismo en O Grove entra en debate hoy gracias al foro convocado por la asociación cívico-cultural Barlovento.

El objetivo de esta jornada es, cuenta Alfredo Crisol, uno de los miembros de la asociación y, por tanto, organizador del evento, provocar un debate en la ciudadanía sobre temas que socialmente son interesantes, “e o turismo é fundamental para todos os veciños de O Grove, ao igual que o mar”.



La jornada, que comenzará a las cinco de la tarde en la casa de la cultura y está previsto que se alargue hasta pasadas las nueve, está abierta al público de manera totalmente gratuita.



Está previsto que el debate se conforme de dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas, que contará con la presencia de especialistas como Elena Vitoria, CEO de Salmoira o María Mesías, consultora de sostenibilidad turística, tendrá por objetivo abordar si Galicia es, hoy en día un destino turístico sostenible.



La segunda parte tendrá una visión más local y es que el debate se centrará en el “Futuro turístico de O Grove”. Para hablar sobre este tema la asociación cuenta con la presenta de, por ejemplo, la representante de los catamaranes de la localidad, Silvia Rodríguez, o el cocinero y propietario del restaurante Culler de Pau, Javi Olleros, que cuenta con dos Estrellas Michelín.

“Pensamos que é o momento de falar disto porque no Grove aínda non se dan situacións perigosas pero a xente xa comeza a debatir sobre as vivendas turísticas ou sobre a taxa turística”, cuenta Crisol, quién espera que sean muchas las personas que participen en este debate