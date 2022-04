Los bateeiros llenan Santiago ahogados por una norma “arbitraria” para la que piden “diálogo”

“Non pedimos privilexios. Pedimos que nos deixen ir traballar”. Con la rotundidad de quien se ve respaldado por miles de personas concentradas en una gran marcha ayer en Santiago de Compostela, una más del sector, el Clúster do Mexillón alzó la voz para pedir un cambio de rumbo a la Consellería do Mar. Es insostenible, defiende y reitera el colectivo de la masa bateeira, la continuación de una norma “arbitraria” y “non consensuada” por la que el gobierno gallego restringe las zonas costeras donde los mejilloneros pueden a ir a extraer la cría cada año para poder iniciar una nueva cosecha en sus bateas.



Si el departamento autonómico habla de sostenibilidad ambiental, la del propio recurso y de un ordenado reparto litoral entre percebeiros y mejilloneros, estos últimos alertan de que los tramos en los que ahora se les permite recoger mejilla son, por las restricciones impuestas, un imposible. Las zonas limitadas donde actualmente pueden trabajar “xa non teñen cría”. Sin poder recogerla en piedras donde sí abunda, pero tienen prohibido trabajar, carecen de la semilla necesaria para garantizar la producción en batea de la que dependen de forma directa más de 4.000 familias en Galicia.



Además, el Clúster do Mexillón señala que esa normativa sin consenso “rompe unha tradición de setenta anos”, en la que se iba con mayor libertad a las piedras, “e expón ao sector mexilloeiro á peor campaña da súa historia e á perda da súa posición no mercado para anos futuros”, advierten en un comunicado posterior.





Piden “diálogo”





Por todo ello, la marcha de ayer partió de la Alameda de Santiago, recorriendo las principales calles del centro y casco histórico hasta desembocar en la Praza do Obradoiro, donde se dio lectura a un manifiesto. El Clúster reclama que “os representantes políticos autonómicos” se “senten a dialogar para estudar conxuntamente unha solución”. “O tempo está a agotarse e a ruína económica empeza a asexar a moitas familias”.



Con todo, “os mexilloeiros seguen tendendo a súa man á Consellería do Mar para buscar unha solución que beneficie a todos”.





Percusión y latas vacías





La manifestación aglutinó a asociaciones y entidades de todo el sector mejillonero, con importante presencia de colectivos de la Ría de Arousa y algunos dirigentes y representantes de ejecutivos municipales de O Salnés, en respaldo de las demandas de un sector clave en la comarca.



Pancartas reivindicativas, música, percusión, lemas coreados e incluso latas de conserva vacías con la cara de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, pudieron verse a lo largo de la marea de concentrados.