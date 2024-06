La biblioteca de Cambados cerrará por las tardes en julio y agosto

La biblioteca municipal Luís Rei de Cambados cerrará por las tardes durante los meses de julio y agosto. La decisión fue hecha pública hoy por el concejal de Cultura, Liso González, que la justificó tanto desde el punto de vista de la afluencia, muy limitada, como de mejor gestión de los recursos humanos.

El edil indicó que la medida se adopta "tras analizar as necesidades do departamento e do persoal" y en "aras de mellorar o funcionamento e cubrir ben as necesidades". El horario vespertino en verano era escasamente utilizado, argumentó además. "Non había unha demanda nin tan sequera significativa", por lo que decidieron dar el paso "para unha mellor racionalización dos recursos humanos, sobre todo á hora de poder xestionar as vacacións e outro tipo de actividades".