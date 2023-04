El bipartito de Cambados renuncia a elaborar el presupuesto de 2023 ante la proximidad de las elecciones

El bipartito PSOE-Somos no elaborará el presupuesto para este año al considerar que se puede “funcionar perfectamente” con el de 2022 prorrogado y que “non merece a pena” faltando menos de dos meses para las elecciones. Así lo indicaron ayer el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Economía, Xurxo Charlín, a preguntas de este diario.



Según la legislación, las entidades locales deben proceder a la aprobación definitiva de su presupuesto antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior. Sin embargo, esta regla no se cumple casi nunca, ni es el caso de Cambados ni de la gran mayoría de concellos de O Salnés.



Así las cosas, se prorroga automáticamente el del año anterior y Charlín defendió la postura: “Se pode traballar perfectamente con el, as partidas son máis o menos iguais. Ademais, tralo recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado recentemente para pagar facturas co remantente de tesourería non se consumiron as partidas de persoal vacantes, así que se poderían usar eses cartos en caso de necesidade ou urxencia”. De hecho, aseguró que es la primera vez que no se tira de esas partidas, es decir, dinero reservado en el presupuesto para plazas de trabajadores contempladas en la relación de puestos de trabajo pero que nunca se cubren, aunque el bipartito sí ha cubierto algunas de limpiador y de auxiliar administrativo en los últimos tiempos.



El edil de Economía también señaló que en 2022 no recurrieron a la prórroga porque el anterior presupuesto, el de 2021, aún tenía el influjo de gasto extraordinario de la pandemia y “estaba desequilibrado”. Pero sobre todo no contemplaba la subida que tuvo el Concello en su participación de los tributos del Estado, la PIE; un incremento que fue de medio millón, aproximadamente. Para este ejercicio la cifra es similar, así que la prórroga tampoco ofrecería problemas en ese sentido, según Charlín.



Cabe recordar que aprobar un nuevo presupuesto tampoco resultaría fácil para el bipartito porque está en minoría. El año pasado logró el apoyo del BNG tras una larga negociación y los nacionalistas tampoco se han mostrado muy contentos sobre la ejecución de sus peticiones, así que esto, sumado al período electoral, suponen un marco complicado.