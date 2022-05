El bipartito lanza su última oferta al BNG para evitar una nueva cuestión de confianza y salvar su Presupuesto

El bipartito de Cambados celebrará el próximo martes un pleno en el que espera aprobar su Orzamento para este año. Sus esperanzas están puestas en el BNG –por afinidad ideológica y porque el PP ya le anunció su no– y el jueves le lanzó una última oferta después de tres reuniones de negociación infructuosas. Tanto PSOE como Somos defienden que han hecho concesiones y asumido gran parte de sus peticiones para evitar recurrir nuevamente a una cuestión de confianza para aprobarlo. Si no consiguen los apoyos suficientes, esta deberá llevarse ese mismo viernes a un pleno.





Los nacionalistas se reunieron última hora de ayer para darle hoy una respuesta. No obstante, su portavoz, Liso González, señalaba antes del encuentro que la oferta “dista moito do que pedimos”. El bipartito tiene otra imagen. El alcalde, Samuel Lago, detalló que han presentado una enmienda a su propio presupuesto para aumentar más las ayudas a fiestas populares de 10.000 a 12.000 euros; las de entidades culturales de 14.000 a 25.000 euros y las de entidades deportivas de 72.000 a 80.000 euros. Según explicó, en su propuesta inicial ya se habían ampliado con respecto al presupuesto anterior, pero los nacionalistas pedían más, y aún así, esto tampoco llega al cien por cien.





Con todo, para el regidor esta última oferta supone un “achegamento importante” porque si bien en estas ayudas eran el principal escollo de la última negociación–ambas partes cedieron en otras cuestiones–, le suma que han aceptado otras peticiones de los nacionalistas como cubrir vacantes de personal, reabrir las casas de cultural con personal para atenderlas, crear una ayuda para comedor escolares y realizar algunas obras, las cuales se incluirán mayormente en el próximo Plan Concellos y mediante otras ayudas externas, como apuntó el concejal de Economía, Xurxo Charlín. “Puxemos todo da nosa parte, o documento leva un reparto axustado das necesidades do Concello e a nós tamén nos gustaría aumentar máis determinadas partidas, como a de festexos, pero somos un goberno de esquerdas e non podemos transferir máis ás verbenas que ás entidades de servizos sociais e creo que eles –por el BNG– comparten isto”, añadió el edil.





Ayuda a Xironsa

Los socios desvelaron que respecto a aumentar las ayudas a entidades culturales llegaron a ofrecerle una subvención nominativa para Xironsa porque, según Charlín, “era a que levaba o 40 % das axudas a entidades culturais e entendiamos que era a que máis o precisaba, pero ademais o viña pedindo”. Sin embargo, el BNG no aceptó porque su petición pasaba por un aumento genérico y luego conceder las ayudas en concurrencia competitiva entre los solicitantes. Es más, es un tema sensible porque su portavoz preside la entidad y en una de las reuniones de negociación desde el bipartito se lanzaron insinuaciones sobre que tenía intereses particulares y los nacionalistas se levantaron de la mesa, bastante molestos.





PSOE y Somos también se han sentado con el resto de partidos políticos, pero el PP ya les avanzó que votará en contra. El regidor considera que se trata de una “decisión política”, pues aunque le presentaron una propuesta de “máximos”, difícil de realizar, –un “calco do seu programa electoral”, le pareció a Charlín–; aún así, “recollemos moitas das súas peticións”, aseguró.





Respecto a Pode, el edil de Economía reseñó que no entró en cuestiones económicas y únicamente pidió el cumplimiento de las mociones de su partido aprobadas en los últimos años. Con todo, su único concejal es insuficiente para el bipartito, que está en minoría y espera no tener que llegar a la cuestión de confianza otra vez para aprobar el presupuesto, como ya sucedió el año pasado. No obstante, recurrirán a ella si es preciso y tendría que abordarse ese mismo viernes.