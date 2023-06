El BNG de Cambados no firmará ningún acuerdo previo a la Investidura y apoyará una Alcaldía del PSOE

El candidato del BNG de Cambados, Liso González confirmó esta mañana que su partido votará en el Pleno de Investidura al líder de la lista más votada de la izquierda, Samuel Lago, y que no participará hoy en negociaciones ni en la firma de ningún acuerdo entre partidos, poniendo freno así a la intención de Cambados Pode de llegar a la Investidura con un acuerdo previo, en el caso de que se decantarse por apoyar un cuatripartito. "Ata agora respetáronse os seus tempos pero Abal tamén ten que respetar os prazos dos demáis".

Asimismo dijo, "se Lago consigue os votos suficientes para ser alcalde, a partir do luns estaremos dispostos a negociar un goberno, pero hoxe non nos sentaremos en ningunha mesa nin firmaremos acordos".

En cuando al avance de las negociaciones el nacionalista señala que "ata agora non fixemos declaracións pero dixémoslle na primeira reunión que nós non entrábamos en ningunha subasta. Me parece moi ben que él o faga pero dende logo o BNG non".

"Se Abal quere un goberno alternativo ao PP, que levante a man no Pleno con nós e o luns poñémonos a traballar nese programa", apunta González quien reitera en un comunicado que el BNG se reunirá "as veces que sexan necesarias para a constitución dun goberno cuatripartito funcional, á altura das necesidades de Cambados, e onde todas as forzas políticas se sintan cómodas para realizar o seu proxecto político, e a súa acción social se reflicta na sociedade".



"A experiencia deste último mandato evidencia a necesidade de sentar as bases dun goberno sólido e ben estructurado, para non repetir erros do pasado", concluye el documento.