El BNG critica que el Concello no avance en la mejora de la red de abastecimiento de la vía EP-9101

El BNG de O Grove denuncia que el gobierno municipal no avance en el proyecto de mejora de la red de abastecimiento del barrio de Meloxo, señalando que el Concello está incumpliendo sus propios plazos para entregar a la Diputación de Pontevedra los terrenos necesarios para reformar la carretera provincial EP-9101, en la que se incluye la optimización del suminstro de agua.



El portavoz del BNG, Anselmo Noia, expone que “Cacabelos dixo que no segundo semestre do 2023 estaría todo solucionado. A mediados de 2024 dixo que as parcelas estarían entregadas á Deputación a finais de ano. No mes de febreiro deste 2025 dixo que tiña o 90% das cesións e que apenas precisaba 10 días máis... Estamos en maio e isto non avanza”.



Asimismo, los nacionalistas apuntan que este domingo por la mañana los vecinos de Meloxo y alrededores sufrieron un nuevo corte de agua, una situación que viven desde hace años y que es consecuencia de los tubos obsoletos.



De esta forma, Noia destaca que el Ayuntamiento tiene que “facer os seus deberes” y solucionar cuanto antes la entrega de los terrenos que faltan, presentando la documentación de manera oficial y haciendo tranparente la gestión. “Todos eses trámites administrativos levan tempo. Non se pode enganar á veciñanzas dicindo que van ser inmediatos”, manifiesta Noia.



Desde el partido instan a que la administración local urja cuanto antes la entrega de los terrenos, para poder firmar el convenio con la Diputación y la reserva de fondos para las obras tanto por la parte municipal como del gobierno provincial, con el fin de sacar a concurso, adjudicar e iniciar los trabajos lo antes posible.