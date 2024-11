El BNG critica la falta de acciones de Vilanova por el 25-N y presenta una moción al Pleno

El BNG de Vilanova lamenta la falta de acciones concretas del Concello con motivo de la próxima conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, acusando al ejecutivo de no darle “visibilidade” a la efeméride. Así, censuran que no pongan “a luz violeta na balconada”, que no haya “unha máis mínima ficha de seguimento-avaliación do Plan de Igualdade da Deputación 2021-2025” y que “xa non temos Policía Local colaborando no programa de protección de vítimas”.



El Bloque se reivindica, además, como “o único grupo que presenta moción a debate con propostas ca causa de máis empeoramento de vida das mulleres, a violencia machista”.



En la moción que llevan al Pleno del lunes plantean que la Corporación demande de la Xunta un plan de refuerzo de atención a la salud mental de las víctimas, solicitar más fondos para los Centros de Información á Muller (CIM) y demandar informes y cumplimiento del citado plan de igualdad.