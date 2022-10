El BNG denuncia que las cámaras del polígono no funcionan tras un robo de gasoil en dos camiones

El BNG denunció ayer que las cámaras de videovigilancia del polígono industrial de Sete Pías no están funcionando, como pudo saber después de que una empresa solicitase las imágenes para esclarecer un robo de gasoil en dos camiones de su propiedad. Así las cosas, insta al alcalde a “depurar responsabilidades” de lo que considera una “nova neglixencia” y a habilitar este sistema de seguridad.



La asamblea local del Bloque arremete contra el concejal de Economía, Xurxo Charlín, por haber “presumido na prensa de xestión” en el polígono industrial pues, según le parece, las cámaras fueron anunciadas hace siete años, pero pasado este tiempo “todavía non están funcionando”.



Así se lo habría trasladado el Concello al empresario que ayer solicitó las imágenes de por lo menos una cámara delante de la cual había aparcado uno de los camiones objeto del robo. Sin embargo, el sistema sí habría funcionado en algún momento, según las informaciones ofrecidas en estos años por el edil Charlín, en las que llegó a asegurar que habían ayudado a esclarecer algunos hechos delictivos, aunque se desconoce porqué actualmente no estarían activadas, como denuncian los nacionalistas. Es más, estos se hacen eco de unas informaciones de marzo de este año en las que el este mismo concejal “sinalaba a instalación das cámaras de seguridade como un dos atrativos” del parque industrial y parte de la gestión realizada por el bipartito en estos años para promover la ocupación.



Con todo, instan al regidor, Samuel Lago, a “depurar responsabilidades” de lo que consideran una “nova neglixencia” y a que se habilite este sistema de cámaras de videovigilancia para las que era necesario contar con permisos de la Subdelegación de gobierno, al tratarse de una cuestión con implicaciones en la ley de protección de datos.