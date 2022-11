El BNG elige a Liso González como candidato a la Alcaldía para dar un “impulso novo” a Cambados

Liso González Roma será el candidato del BNG a la Alcaldía de Cambados en las próximas elecciones. La suya fue la única candidatura presentada y fue ratificada por unanimidad de la asamblea local. Ayer dijo que afronta este “reto moi grande” con “vontade de traballar” y para gobernar la localidad, pues, de momento, no piensa en los posibles pactos a los que la izquierda se ve abocada para dirigir Cambados. De hecho, explicó que realizaron un trabajo de análisis y “revitalización” tras los malos resultados de los anteriores comicios, cuando perdieron un acta de concejal, y ahora los vecinos “volven a percibirnos como alternativa de goberno”.





El portavoz municipal del BNG en el Concello estuvo acompañado por la responsable local, Esther Serrano, y la diputada Montse Prado, y aseguró contar con el apoyo de su antecesor y alcaldable de la última década, Víctor Caamaño. De hecho, González Roma lleva ya tanto tiempo concurriendo en las listas nacionalistas en diferentes puestos.





Cuatripartito

El ya candidato considera que el Concello precisa de un “impulso novo” ante un escenario actual que tildó de “complicado” tras el cuatripartito –del que el Bloque formó parte aunque luego quedó patente que la sintonía no era perfecta entre los socios– y que, a su entender, el bipartito actual de PSOE y Somos “agudizou”.





Ve que Cambados “deixou de ter potencialidades” y de “liderar” y les esperan, dijo, “catro anos de intenso traballo para que os veciños volvan a ser o centro e a asociacións culturais lideren o traballo social e cultural co apoio do Concello que, desgraciadamente, non se produce”. Además se compromete a “adiantarse aos problemas”, pues acusa en el actual Ejecutivo que “vai a remolque”.





El concejal de la oposición nacionalista es también presidente de la Asociación Cultural Xironsa y, de hecho, Prado, destacó esta trayectoria y la política, además de cualidades como su “fiabilidade no persoal e no político” y su “capacidade para traballar e unha profunda convicción nacionalista”. El mismo González Roma destacó que es un “convencido militante” de la política de la organización, a la que ve como el futuro necesario para la localidad.





También tiene la confianza de que los vecinos “nos volven percibir como alternativa de goberno, con ideas claras, que nunca mentimos e que facemos un traballo didáctico, de explicar as cousas... A forma de facer política do BNG”. Y es que explicó que tras los anteriores comicios realizaron un proceso de reflexión interna y de escucha en la calle, así como de “revitalización”, que está dando esos frutos.





Lista

También reconoció a Somos Cambados como una “escisión” que se llevó a algunos activos del partido. No obstante, asegura que se están recuperando y, de hecho, para la elaboración de las listas aseguró que no precisan de “andar escudriñando sorpresas”. De momento, no quiso desvelar más detalles al respecto y si la número dos, Mariel Oubiña, repetirá. Ahora el BNG inicia un proceso de contactos con el tejido social y referencial, además de un proceso de elaboración del programa electoral en el que la llamada puerta a puerta será importante.





González asegura que el Bloque se presenta para “liderar o cambio en Cambados” y de momento no quiere hablar de posibles pactos.