El BNG de O Grove denuncia que el Concello tardó tres días en paralizar la instalación de la antena de telefonía

El Bloque Nacionalista Galego de O Grove muestra su preocupación y denuncia el avance en la instalación de la antena de telefonía en el lugar de Salcido en San Vicente, a pesar de que la empresa no cuenta con los permisos oportunos.

Además, el portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, critica que el alcalde del municipio, José Cacabelos, tardó tres días en paralizar los trabajos, ya que, en ese tiempo, la firma construyó "a cimentación e parte da estructura".

Desde el BNG indican que si de ellos hubiese dependido, "as obras estarían paradas xa o mesmo día" porque ahora, "só falta outro revés para levantar a parte metálica e que a acaben". De esta manera, señala Noia que "hai un grande risco de que a antena vaia adiante pola vía dos feitos consumados".

Cronología de los hechos

El portavoz de los nacionalistas sostiene que fue el pasado lunes por la mañana el momento en el que los vecinos de la zona denunciaron ante el gobierno local que la empresa comenzara los trabajos en la zona. Así, Noia señala que incluso agentes de la policía local comprobaron la situación "sen poder facer nada para impedir a actividade, xa que a empresa dicía ter os papeis necesarios para a construción".

Los nacionalistas denuncian que no se activasen las alarmas en ese momento desde el gobierno y no fuera hasta el martes cuando el alcalde firmó "a resolución para que a empresa se abstivera da execución da antena". Además, señalan desde el BNG que lo "máis sorprendente" es que esta decisión se comunicó el miércoles por la mañana y la empresa suspendió los trabajos por la tarde. "Mentres, as horas foron contando a favor da empresa, que puido traballar dende o día 9 ata o final do día 11: levantando a cimentación das zapatas, instalando todas as tubaxes e cables...", insiste el portavoz, evidenciando que "teñen case todo feito para poñela a funcionar" ya que lo que más cuesta "está montado".

Noia considera que el Concello debe estar más atento a los movimientos de la empresa de telefonía "e moito máis áxil na súa labor fiscalizadora". En relación a esto, desde el BNG destacan que en el Pleno de octubre se aprobó una moción del BNG por la que el gobierno local debe elaborar una ordenanza reguladora para la instalación de las antenas de telefonía y, mientras tanto suspender las licencias tanto en tramitación como de nueva solicitud de manera preventiva.

Explicaciones del alcalde

El BNG denuncia que el Concello contaba con la capacidad para suspender la licencia para la instalación de la antena de telefonía "e parar de maneira fulmimante o reinicio das obras". Es por ello que preguntan al alcalde el por qué no actuaron y permitieron que la empresa construyese parte de la estructura.

De la misma manera, instan a que Cacabelos explique los pasos que se han dado para avanzar en la redacción de la ordenanza reguladora aunque, comentan, "poderiamos poñer a man no lume asegurando que non se deu nin un paso adiante".

Los nacionalistas indican que continuarán trabajando "para garantir que a parroquia de San Vicente non se vexa agraviada pola instalación da antena" y, por lo tanto, exigirán que se cree la normativa ya que "non podemos permitir que as empresas instalen - las antenas - onde lles pete".