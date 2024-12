El BNG de O Grove inicia una campaña para poner en valor el comercio local: “Cada compra conta”

Bajo el lema “Mellor local, mellor galego; no comercio local hai de todo!” el BNG de O Grove inició una campaña para poner en valor el comercio local e incentivar a la ciudadanía a la compra. En este sentido, los nacionalistas consideran que el gobierno local dirigido por Cacabelos debe fomentar nuevas iniciativas para defender a los pequeños comercios “en lugar de frear todas as propostas que se lle presentan caendo, coma en todos os temas, nunha parálise inaceptable”.



Así, animan a las compras, especialmente en la temporada navideña, cuando estas se multiplican: “Ao elixir comprar nos nosos negocios, non só estamos a adquirir un agasallo especial, senón que tamén estamos a contribuír ao desenvolvemento económico da nosa comunidade e apoiando ás familias que dependen destes comercios”, destacó el portavoz del BNG meco, Anselmo Noia.



Con respecto a la gestión del ejecutivo local, el nacionalista subraya que “hai que traballar e botarlle toda a imaxinación posible. Non volver caer na pasividade e no pasotismo que empapa a todo o goberno local”, destaca Noia, que critica que el alcalde y su equipo de gobierno “teñan desbotado propostas que poderían crear moito movemento cultural e social no centro da vila” y que, además, “favorecerían incluso ao comercio”. La campaña continuará los próximos fines de semana.