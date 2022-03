El BNG de O Grove pide a Cacabelos que presione a la Xunta para ampliar la escuela infantil de Rons

El Concello de O Grove está registrando en los últimos años un importante aumento de la natalidad, sin embargo, las familias lo tienen complicado a la hora de llevar a sus hijos al colegio ya que en la Escola Infantil A Galiña Azul de la Xunta no hay suficientes plazas y cada año se quedan fuera muchos niños que tienen que ser atendidos por otros familiares o acudir a centros educativos de los municipios vecinos.



Esta cuestión se da año tras año, suscitando las críticas de familias y los partidos de la oposición municipal, y para tratar de evitar que vuelva a ocurrir en el próximo curso, el BNG se adelanta y apremia al gobierno de José Cacabelos a que presione a la Xunta para que amplíe las instalaciones y también el número de plazas actual de la escuela infantil ubicada en Rons. “Sabemos que é imposible sacar sempre as suficientes prazas, pero cremos que tanto o goberno local como o da Xunta poden e deben facer máis para evitar que cada ano queden sen praza numerosas familias”.



El BNG destaca que O Grove lidera el aumento de la natalidad en la comarca de O Salnés, donde según las cifras del IGE, en el año 2020 nacieron 68 niños y niñas en el municipio, y en 2021 había registrados 337 menores de cinco años. Sin embargo, señala el portavoz David Torres, “á espera de que saian as prazas da Escola Infantil, para o próximo curso, ano tras ano son insuficientes para acoller as necesidades das familias de O Grove que ven como se agrava o problema á hora de inscribir aos seus pequenos, quedando unha parte importante sen praza. Isto obriga a moitas familias a ter que depender de escolas privadas e fora da vila, co prexuízo económico que implica”.



A los nacionalistas les preocupa especialmente la situación que puede suponer para muchas familias a la hora de conciliar la vida familiar con la laboral, al quedar sin plaza en la escuela infantil pública. “Non todos os pais teñen avós ou familiares que poidan axudar no coidado dos pequenos da casa, e non se pode permitir que a conciliación laboral dependa da axuda familiar”.



Asimismo, consideran que “mentres o goberno de Cacabelos fai castelos no aire co Colexio das Monxas e os usos que se lle van dar, cremos que deberían centrarse en dar solución aos verdadeiros problemas da veciñanza na medida que pode e cos medios que ten”.









“Unha broma de mal gusto”





Entre ellos, recuerdan, que “actualmente non se conta dito colexio, pois a anunciada compra aínda non se fixo efectiva nin parece que vaia ser unha realidade a corto prazo”. Por ello, reprochan al ejecutivo municipal que “vendernos o uso de aulas do coñecido como Colexio das Monxas como medida para paliar a falta de prazas da Escola Infantil é cando menos unha broma de mal gusto mentres o edificio non pertenza ao Concello”.



Así, desde el BNG piden al alcalde Cacabelos que “aprace por agora as ideas que non pode materializar, e se centre no seu cometido, que non é outro que o de solicitar e presionar á Xunta para que teñamos as prazas necesarias na Escola Infantil A Galiña Azul, e que ningunha familia se vexa na obriga de levar ao seu fillo a escolas infantís privadas, incluso de fora do noso pobo”, concluye el portavoz David Torres.