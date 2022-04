El BNG de O Grove reprocha a las administraciones la parálisis en el cambio de la tubería de agua

El BNG de O Grove lamenta que tanto la Xunta, como la Mancomunidade de O Salnés y el Concello “non estean a facer nada” para ejecutar la sustitución de la tubería de suministro de auga al municipio sumergida en el istmo de A Lanzada y que ha reventado en numerosas ocasiones debido a su mal estado y antigüedad.



El portavoz nacionalista, David Otero, reclamó esta actuación en el Pleno de la entidad comarcal celebrado este jueves, sin embargo, la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, señaló que el presupuesto para la sustitución total de la canalización asciende a los 4 millones de euros, una cantidad, dijo “inasumible” para algunos concellos de la comarca que no podrían hacer frente a la parte de financiación que les correspondería por norma.



Además, tampoco se habría llegado a un acuerdo, ya que, explicó Giráldez, si bien con el anterior conselleiro, existía el compromiso de que la Xunta sufragaría la totalidad del presupuesto, ahora con la conselleira Ethel Vázquez, la primera propuesta fue la de asumir un tercio de la financiación, y en la actualidad se incrementó para hacer frente el 50 %. Aún así, el coste seguiría siendo elevado, por lo que la nueva tubería de agua para O Grove sigue siendo un deseo, sin más.



Los nacionalistas lamentan que desde las administraciones no se haga nada por garantiza la llegada de agua potable al municipio, “un servizo básico para a poboación e máis, na tempada estival coa afluencia de turistas” y tampoco entienden como no se opta por otra opción que consistiría, apuntan, en instalar un by-pass por tierra con una nueva tubería que iría solo por el tramo en el que la otra está sumergida y en contacto con el agua salada, sin tener que cambiar toda la canalización. Además, asegura Torres, esta intervención “garantiría o suministro e rebaixaría moitísimo o custe, ata que se poida acometer a totalidade do proxecto”.









Recuperar el obradoiro





Otro de los temas del Pleno, fue la nueva edición del Obradoiro de Hostalería de O Salnés XIV, una propuesta apoyada por el BNG de O Grove, aunque no sin antes reclamar que se recuperara su sede original en el Concello de O Grove, y no en Sanxenxo como ahora.



En el último punto, los nacionalistas hicieron un ruego para que el Patronato del campo de golf de Meis cumpla el convenio colectivo de instalaciones y gimnasios y aplique la subida salarial del 6,1 % del IPC a los trabajadores de forma inmediata.