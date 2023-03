El BNG de A Illa alerta que la aceleración de las obras de O Regueiro y Avenida Castelao por fines electorales puede afectar a los acabados

Manuel Suárez Nieto, candidato a la Alcaldía del BNG en A Illa de Arousa, cuestiona la calidad de los acabados de las obras de la Praza do Regueiro y la Avenida Castelao debido a la aceleración de las actuaciones para "facer a inauguración política antes da convocatoria das eleccións", que tendrá lugar el próximo 3 de abril, momento en el que "queda prohibido realizar calquera acto de inauguración de obras, sen prexuízo de que ditos servizos poidan entrar en funcionamento en dito período". La formación nacionalista incide en que algunos tramos "estanse rematando de xeito apresurado e aparentemente pouco satisfactorio, cunha calidade de acabados que pode dar problemas rapidamente". Además, alerta que "quedan moitos detalles sen rematar", como los accesos a las viviendas, que algunos están sin resolver de forma adecuada, según denuncia.

Suárez Nieto recuerda que se trata de inversiones muy importantes, que suponen una gran deuda a largo plazo, de 20 años, lo que limitaría la capacidad de inversiones futuras, añade. Por ello, el Bloque subraya que la prioridad "é que as obras se e executen ben e que todo estea correctamente". En este sentido, los nacionalistas advierten que no se entendería "que por puro afán electoral" afectase al desarrollo de las obras y la calidad de los acabados se viera perjudicada. Así, desde el partido hacen un llamamiento "á cordura e a que as cousas de fagan ben", concluye.