El BNG insta a Telmo Martín a que retire el amianto en locales municipales

El BNG de Sanxenxo insta al gobierno local de Telmo Martín a que cumpla con la ley que exige la retirada del amianto de las instalaciones de titularidad municipal. Recuerdan los nacionalistas que se trata de una normativa que insta a las instituciones públicas a elaborar un listado en el que figuren todos los equipamiento que cuenten con cubiertas de amianto. Señalan desde el Bloque que el pabellón de A Florida –titularidad del Concello– tiene cubierta de amianto.



El portavoz de la formación, Fran Leiro, lamenta el nuevo capítulo de “oscurantismo protagonizado polo alcalde, Telmo Martín”. Recuerda que el BNG presentó a principios del mes de mayo un escrito por Rexistro en el que solicitaba al gobierno local una copia de la relación de las instalaciones con amianto que existen en Sanxenxo. “A día de hoxe aínda non recibimos unha resposta, polo que parece claro que o censo que esixe a normativa non foi elaborado”, denuncia el edil del Bloque. Leiro considera grave la situación y recuerda que “o amianto é un material nocivo e, neste caso, estamos a falar dunha instalación que é utilizada polo alumnado do CEIP A Florida”, además de acoger diversas actividades extraescolares. Piden que se aproveche el verano para arreglarlo.