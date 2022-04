El BNG insta a la Xunta a comprar la escultura “Santa” de Asorey ante su posible salida a subasta

El BNG insta a la Xunta a comprar la obra “Santa”, de Asorey, ante el riesgo que existe de que acabe en manos privadas. Cabe recordar que es propiedad de la Casa de Galicia de Montevideo, que está inmersa en un concurso de acreedores ante una elevada deuda. La Asociación Francisco Asorey lleva meses pendiente del caso y, de hecho, mostró su preocupación por su destino en las páginas de este diario.



El sentimiento es compartido por el Bloque que ha presentado varias iniciativas en el Parlamento instando al gobierno autonómico a que “realice os máximos esforzos para preservar esta obra de tanta relevancia e significado, adquiríndoa para o patrimonio público de Galicia”. También le pregunta qué piensa hacer ante la situación de esta y otras obras de autores gallegos, también en posesión de este centro.



Según las informaciones que le ha trasladado la administración concursal, se está haciendo la valoración de la deuda e inventariando las posesiones para hacer frente a la misma y este proceso terminará en mayo. Podría culminar en la subasta de los bienes, entre ellos “Santa”, “unha das obras máis emblemáticas do autor –un dos grandes artistas galegos do século XX– e das máis significativas da escultura galega”, recuerdan. Fue presentada en 1926 en la Exposición Nacional de Bellas Artes y causó cierta controversia, incluso no gustó mucho a la reina, pero ya en su momento fue situada en la “auténtica vangarda”. La prensa dijo que “era dun realismo cru e brutal, e dunha orixinalidade e beleza que só un artista de excepcionais facultades pode concibir e executar”. Pero esa desnudez, rompiendo “todos os códigos éticos e estéticos femininos imperantes na época”, añade el BNG, la relegó a una esquina del taller de Asorey durante 25 años. Por la asociación se sabe que en 1951 la donó a la casa uruguaya por mediación de los médicos amigos suyos Varela Radío y Baltar y, de hecho, conserva la carta de agradecimiento que le remitió al cambadés.