El BNG meañés convoca una reunión con los vecinos sobre el Multiusos, Escuela Infantil y otros proyectos

El BNG de Meaño convoca un encuentro con vecinos para abodar algunos proyectos en marcha, recoger ideas, sugerencias y aportaciones.



Tendrá lugar en la casa de cultura meañesa, este viernes, a partir de las 20:30, abierta a todas aquellas personas interesadas en participar.



Se trata de una cita bautizada como “O BNG Escoita”, que los nacionalistas comenzaron a comienzos de este mandato y que mantienen de forma periódica para mantener un “diálogo e proximidade” con los vecinos.



“A reunión será enfocada a tratar temas coma a planificación do futuro Multiusos, coa finalidade de recoller as peticións dos veciños e asociacións que o empregarán nun futuro, para que posteriormente se teñan en conta no deseño do proxecto”. También abordarán la situación de la Escuela Infantil, que este curso redujo su horario vespertino en dos horas, así como otras materias o cuestiones de interés local.