El BNG de Meaño organiza un encuentro vecinal para recoger preocupaciones por la seguridad peatonal

El BNG de Meaño organiza un encuentro vecinal sobre seguridad peatonal. Será en la casa de cultura de Dena, este viernes 3 de mayo, a partir de las 21 horas, cita a la que invitan a todos los vecinos a participar y en la que estarán la concejala nacionalista Rosana Domínguez y la diputada gallega Montse Prado.



Bajo el lema “O BNG Escoita, Seguridade Peonil”, la formación se compromete a recoger “as medidas precisas e levalas a cabo no Pleno municipal e no Parlamento galego”.



En concreto, desde el Bloque señalan que “en Dena foron eliminados dous pasos de peóns cruciais, un deles diante da casa de cultura, e outro no lugar de Coirón, onde ademáis a beirarrúa quedou nun estado lamentable e perigoso para os transeúntes”. “A seguridade peonil tamén debe ser incrementada noutros puntos do concello onde hai accidentes con certa frecuencia”. “Tamén se debaterán aqueles puntos onde a veciñanza considera que son precisas prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida”, ya que consideran que no son suficiente.



“O BNG Escoita” es una iniciativa que puso en marcha el BNG meañés antes de la campaña electoral de las últimas municipales, en las que consiguieron volver a tener representación en el Pleno municipal. Con estos encuentros quieren acercarse a los vecinos y hacerlos partícipes de la política municipal a través de reuniones donde se recogen las inquietudes y aportaciones ciudadanas sobre determinados asuntos de interés.