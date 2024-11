El BNG de Meis pide un partida para adecentar los centros de salud actuales mientras no llega el nuevo

El BNG de Meis ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Xunta para introducir una partida de adecentamiento de los centros de salud de San Martiño y A Rochela “despois de advertir que non hai orzamento real para o novo centro de saúde, que debería construírse nos terreos da Casa de Parga”, apuntó su portavoz, Xoán Manuel Vázquez. El concejal lo considera de “máxima prioridade” y la acompaña de un estudio económico de lo que costaría el acondicionamiento. No obstante, no será la única propuesta a la previsión económica del gobierno gallego, pues volverá a pedir fondos para el término o, en su caso, desafectación de los terrenos de la parcelaria en la zona de A Armenteira y San Mariño y las rutas de transporte de pasajeros por carretera para “mellorar a situación do Salnés”, añadió.



Y en cuanto a los inmuebles sanitarios, los nacionalistas recuerdan que son los únicos que hay en el concello después del cierre de Paradela y que el nuevo “non pode servir de escusa perfecta para o total abandono” del resto. Así, recordó que los vecinos siguen usándolos “cando temos a sorte de ter persoal sanitario”, añadió, y que las personas inevitablemente enferman y en esta espera, que no tiene fecha de finalización, los actuales “caen a pedazos por falta de mantemento”, afirmaron.