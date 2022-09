El BNG pide un aparcamiento en As Touzas mientras no se construye el centro de salud

El BNG de O Grove ha propuesto que parte de la parcela de As Touzas, en la que se produjo un incendio este miércoles, sea utilizada como aparcamiento para los vecinos mientras no se construye el nuevo centro de salud.



Los nacionalistas señalan que el fuego declarado en este lugar, que quemó entre 200 y 300 metros cuadrados de matorral, se produjo “por non ter a parcela limpa”. Tras lo sucedido, destacan que “o goberno non cumpre coa limpeza das parcelas públicas”, mientras que “pide á veciñanza que teña as súas parcelas limpas”. Así, recuerdan que “xa denunciamos fai anos” que estos terrenos municipales, a su juicio no tienen el mantenimiento necesario.



Con respecto al fuego añaden que “puxo en perigo algún vehículo e algunhas vivendas” aunque “felizmente non houbo que lamentar feridos nin máis danos que os medioambientais”.









“Actuación blanda”





El BNG indica que visitó el lugar en el momento en que se procedía a la extinción del incendio y propone que “se limpe e se nivele para a apertura dun vial paralelo ao cemiterio de dez metros de ancho, utilizando dous metros para paso peonil, tres metros para carril dun único sentido e cinco metros para habilitar un estacionamento en paralelo”.



La formación nacionalista considera que de esta manera “dotarase a zona dun amplo estacionamento para a veciñanza da zona como para os usuarios do tanatorio, cemiterio e igrexa”.



Además, aclaran que para sacar adelante este parking “non estamos propoñendo asfaltados ou formigonados, propoñemos unha actuación blanda no propio terreo para darlle un uso racional a parte dunha parcela que lamentablemente non vai ter uso mentres non se aprobe definitivamente un PXOM, e se constrúa nela o necesario Centro de Saúde”.