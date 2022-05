El BNG pone condiciones para su apoyo en Pleno a la opción de Casa Parga para el nuevo centro de salud de Meis

El BNG de Meis está dispuesto a apoyar en Pleno que sea Casa de Parga la opción propuesta oficialmente por la Corporación para levantar allí el centro de salud. Pero para que se pueda materializar este voto suyo, determinante al estar el gobierno local en minoría, exigen condiciones.





El portavoz nacionalista local, Xoán Manuel Vázquez, compareció ayer para dar detalles de la posición que adoptará su grupo en el Pleno extraordinario del martes (21 horas), en el que la alcaldesa confía en poder cerrar un acuerdo corporativo por Casa Parga. El BNG recordó que siempre estuvo dispuesto a ello, pero tampoco quiso dejar pasar por alto que la situación ahora es diferente. Hay un problema, dice Vázquez, y este no es otro que el hecho de que Sanidade haya comunicado esta semana por carta que el protocolo firmado a finales de abril con el Ayuntamiento sobre Casa Parga está “paralizado”. En suspenso, hasta que los técnicos visiten y valoren el otro terreno de la polémica, el de A Rochela.





Ante este problema de paralización “a pregunta á alcaldesa é moi clara”, resumía el concejal opositor, que insiste en que el Bloque solo trabaja sobre papales: “Pode demostrarnos cun documento oficial que a Consellería de Sanide levantou a paralización deste protocolo?”. El nacionalista duda de ello, porque tal comunicación no constaba entre la documentación que se le entregó de cara al Pleno. “Damos por feito que foi un pequenísimo erro da Alcaldía e que no Pleno se nos entregará”.





Como quiera que esta última frase puede leerse también con sentido irónico, el BNG propone una “solución” en caso de que, llegado el Pleno, el gobierno local no pueda demostrar documentalmente el levantamiento de una paralización que, hoy por hoy, no ha ocurrido.





La enmienda

Así pues, el Bloque propone una enmienda a la propuesta de la Alcaldía, que pedía sin más que el nuevo centro de salud se construya en Casa Parga.





El BNG introduce tres puntos. Un primero: Aprobar la propuesta para que el ambulatorio se levante en Casa Parga, pero siempre que la Xunta apruebe esa parcela. En segundo lugar, que el Concello inicie los trámites y negociaciones con la propietaria de la finca y con la Consellería una vez que se apruebe la opción de forma oficial por el gobierno gallego. Son estas las mismas enmiendas que el Bloque sacó adelante para apoyar la moción del PP sobre a Rochela. A mayores, la tercera cuestión que exigen ahora para dar su “sí” es que se solicite una reunión conjunta de los portavoces de los tres grupos en la Corporación (PSOE, BNG y PP) con la Consellería porque “isto non é unha cousa do PSOE, senón de toda a veciñanza de Meis”. Vecinos a los que quiso mandar un mensaje de tranquilidad: “Haberá centro médico, pero non podemos saber en que finca”.





Con las condiciones del Bloque sobre la mesa, la alcaldesa, Marta Giráldez respondía ayer recordando también que la carta del conselleiro “paraliza”, que no “desbota” Casa Parga. Y aquí pudo adelantar que “nestes días, seguramente antes do Pleno, xa se valorará a finca da Rochela”. En todo caso, si ambas fincas son finalmente admitidas por el Sergas, la regidora recuerda que la potestad de decantarse por una u otra será del gobierno local.





Sobre los tres puntos de la posible enmienda nacionalista, considera: Del primero, que Casa Parga “xa foi valorada positivamente e aprobada pola Xunta”; sobre el segundo, que la compra de ese suelo “xa está negociada coa propietaria, como xa dixen en Pleno”; y sobre el tercer punto, mostró su sorpresa por que “o BNG se erixe en voceiro do PP”, al plantear una reunión a cuatro bandas que “ao mellor o PP non quere”. O que tal vez los conservadores ya han hablado por su cuenta con la Xunta. “Veremos que di o PP no Pleno e falaremos”, concluye. Giráldez espera también que “cando o BNG vexa a documentación ou cando falemos se dea de conta de que o goberno local actuou de forma impecable”. Los nacionalistas, que ya repasaron los papeles adelantados sobre la sesión, lo ven de otra forma. Y, así, probablemente lo que haya de ocurrir el martes no se sabrá con certeza hasta entonces. Pero no queda tanto.