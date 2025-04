El BNG realizará encuentros con los vecinos de las parroquias de Sanxenxo

El Bloque Nacionalista de Sanxenxo comenzará un ciclo de reuniones con los vecinos de todas las parroquias del municipio en los próximos días, con el objetivo de conocer y recoger las propuestas, demandas e inquietudes de las diferentes áreas locales. Los primeros encuentros tendrán lugar el próximo viernes 11 de abril, en el edificio multiusos de Vilalonga, a las siete y media de la tarde, y el sábado 12, en el priorato de Arra, a las once de la mañana.



El responsable local, Adrián González, ha señalado que estas reuniones son muy necesarias teniendo en cuenta “a falta de interese que existe por parte do Goberno do Partido Popular e de Telmo Martín á hora de dar resposta ás necesidades da veciñanza, especialmente no rural”, puntualiza.



Además, González recuerda que para la formación nacionalista “todas as persoas contan e, por iso, queremos que a xente nos traslade de primeira man as necesidades, demandas e suxestións que consideran que deben levarse a cabo para mellorar as parroquias e a calidade de vida da veciñanza”.



Los encuentros están abiertos a toda la ciudadanía y los nacionalistas no descartan añadir nuevas convocatorias a las ya establecidas, en caso de que sea necesario.