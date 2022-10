El BNG reclama ver el expediente sancionador a la concesionaria del albergue de A Armenteira

El BNG de Meis ha solicitado públicamente al Concello la entrega de una copia de la resolución del expediente sancionador abierto a la concesionaria del albergue de peregrinos de A Armenteira. Solicitan además, “de ser o caso”, tener conocimiento de la “sanción imposta”.





Indican los nacionalistas que han preguntado, “por terceira vez”, sobre este expediente. “Xa levamos máis de cinco meses dende o inicio do expediente e, debido á gravidade dos feitos denunciados, é necesario dar a coñecer a resolución adoptada para poder trasladala á cidadanía e que non se instale a sensación, que xa está a suceder, de trato de favor á concesionaria do albergue por parte da Alcaldía”, valoran desde el Bloque.





Indican que ya abril en señalaron posibles “gravísimos incumprimentos por parte da concesionaria” y que el Pleno de mayo sacó adelante una moción, también del BNG, que la Alcaldía decidió “non cumprir” alegando que ese mismo mes se había iniciado un expediente sancionador.





“Pasados máis de cinco meses”, “aínda non sabemos nada da resolución de dito expediente, a pesar de facer o BNG unha pregunta no Pleno de xullo e presentar un rogo fai máis dun mes”. Hablan de “incredulidade”.