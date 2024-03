El BNG recupera una vieja demanda y pedirá en Pleno la conexión entre Vilalonga y el polígono de Nantes

El grupo municipal del BNG recupera una vieja demanda y presentará en el Pleno ordinario del lunes unha moción para instar a la Xunta a que ejecute la conexión entre Vilalonga y el parque empresarial de Nantes. Tal y como recuerda el grupo de la oposición, se trata de una actuación que fue anunciada por el PP hace más de una década pero que “leva moitos anos paralizada e esquecida por parte do Goberno autonómico e coa complicidade do señor Telmo Martín”.

El portavoz Fran Leiro explica que en el año 2011 la Xunta y el Concello de Sanxenxo anunciaron una inversión de casi 3 millones de euros para este enlace, “que nunca se chegou a facer realidade”, a pesar de que “é un proxecto necesario e máis agora que a actividade no polígono está a medrar”.

Para los nacionalistas, habilitar esta carretera no solo supondría un servicio importante para las empresas, sino también para miles de personas del entorno, ya que serviría para descongestionar el tráfico de la PO-550, que une Meaño y Vilalonga a través de Dena, con la Autovía de O Salnés, sin necesidad de utilizar la PO-504.

Leiro confía en que la moción sea debatida y apoyada por la Corporación municipal, dada la importancia de la actuación. “Confiamos en que non suceda como con outras mocións nas que solicitamos melloras e actuacións da Xunta e que o PP nin sequera permite debatir escudándose en mentiras e falsas expectativas”, advierte el portavoz nacionalista.

Esto fue lo que pasó, indican, con la moción que, a instancia de numerosos vecinos y vecinas, presentó en varias ocasiones el BNG para exigir la mejora de la seguridad vial en la Avenida de León. “Unha demanda que en setembro de 2023 o Goberno de Telmo Martín non quixo escoitar”. “A excusa que nos deron é que para principios de 2024 xa estaría acometida unha obra para a mellora da PO-308 entre a Rúa Progreso e Nanín, actuación da que non volvimos saber nada. Unha mentira máis do PP e do señor Martín”, lamenta Leiro.

El BNG entiende que es un buen momento para impulsar esta actuación, dado el crecimiento que está experimentando el polígono de Nantes. A pesar de que se trata de un proyecto que no aparece en los Presupuestos ni de la Xunta ni del Concello, los nacionalistas confían en que “cambie a situación e non ocorra o mesmo que con outras demandas sen atender ou promesas incumpridas, como a ampliación do centro de saúde de Baltar ou a construción dun novo pavillón para o CEIP A Florida”.